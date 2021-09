Angélica Rivera manda contundente mensaje

Termina con una relación que la ha mantenido cautiva

Su hija Sofia Castro da a conocer esta noticia a través de redes sociales "Ya he tenido suficiente". La ex primera dama y actriz mexicana, Angélica Rivera manda contundente mensaje a través de redes sociales y rompe con una relación que la venía atormentando desde hace años, argumentando que ya ha tenido suficiente y que no piensa tolerar más esta situación, ¿De qué hablará la mexicana? Después de estar varios años en el ojo público, ya sea por su carrera como actriz o por ser la primera dama, Angélica Rivera se ha cansado un poco de esta presión mediática y desde que su ya ex esposo, Enrique Peña Nieto terminó con su presidencia, ha decidido alejarse por completo de las cámaras al menos por un momento, y comenzó a dedicarse a ella misma y a su familia. Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación Y es que mientras muchos de sus fanáticos y fieles seguidores esperan el pronto regreso de Angélica Rivera a la televisión, la actriz ha mandado un contundente mensaje a través de sus redes sociales, en donde la ex primera dama confiesa que ha roto con una relación que la ha mantenido "cautiva" y frenado en muchas ocasiones. De acuerdo con la revista People en español las redes sociales de la aun actriz mexicana se encuentran privadas, sin embargo ha sido gracias a su hija Sofia Castro, que hemos podido observar qué es lo que ha estado aconteciendo en la vida de su madre, dejando bastante sorprendidos al público ya sus fanáticos la respuesta.

“Quiero decirte que lo nuestro se acabó”: Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación En el contundente mensaje que dejaba Angélica Rivera y el cual fue compartido por su primogénita, se relata como la ex esposa del presidente de México estaba pasando por una ruptura sentimental en su vida, en la cual la mexicana de 52 años relató que la mantenía “cautiva” y que no estaba dispuesta a tolerarlo ni un minuto más. Al inicio del mensaje, el cual fue compartido a través de las historitas de la cuenta de Instagram de la también actriz mexicana Sofia Castro, se podía leer lo siguiente, en donde Angélica terminaba con algo que la estuvo persiguiendo desde hace años: “Querido miedo, quiero decirte que lo nuestro se acabó. Ya he tenido suficiente”.

“Ya me has frenado en demasiadas ocasiones”; Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación En el contundente mensaje, el cual fue rescatado por el portal People en español, Angélica Rivera confiesa que esta relación la estuvo frenando por mucho tiempo y que eso ha provocado que pierda muchas oportunidades en la vida: “Ya me has frenado en demasiadas ocasiones, y no estoy dispuesto a aguantar esta situación ni un minuto más”. Posteriormente, la ex primera dama de México confesó que había conocido a otros mucho mejores que el miedo: “Además, he conocido a otros mucho más interesantes que tú. Se llaman confianza, ilusión, esperanzada, valentía, y amor propio”, comentaba contundente Angélica Rivera, despidiéndose de ese sentimiento que a muchos le suele embargar.

Se despide; Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación Para terminar con su contundente mensaje, Angélica Rivera se despidió por completo de todo aquello que la frenaba y la mantenía cautiva, diciéndole adiós a aquel negativo sentimiento: “Así que me despido porque me voy con ellos”, finalizó la ex esposa de Enrique Peña Nieto. A pesar de que no se sabe cuándo Angélica Rivera podrá regresar a las telenovelas, muchos de sus fanáticos esperan el pronto retorno de la actriz mexicana a la televisión, ya que desde que inició su función como primera dama de México y como presidenta nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la actriz decidió alejarse un poco de la farándula.

¿Golpeada? Sofía Castro por fin revela si su mamá Angélica Rivera era violentada por Enrique Peña Nieto En una entrevista realizada por el programa ‘Venga la Alegría’, Sofía Castro, hija de Angélica Rivera dio a conocer su versión sobre los rumores que rodearon el matrimonio de su mamá con Enrique Peña Nieto, en donde se aseguró que por años, ‘La Gaviota’ vivió violencia con el exmandatario mexicano. ¿La golpeaba? Sofía Castro tuvo un episodio de violencia en el noviazgo que no dudó en comentar a la gente para que las jóvenes sepan que eso sucede a cualquier mujer y a cualquier edad, no con su pareja actual, sino con un novio anterior al que tiene ahorita y del que está perdidamente enamorada. Archivado como: Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación

Sofía Catro ¿reveló la violencia de Enrique Peña Nieto a Angélica Rivera? Sin embargo, en la entrevista se le cuestionó a la hija de Angélica Rivera si en algún momento vio algún acto de violencia por parte de Enrique Peña Nieto a su madre, cuando por años se dijo de que además de tener un presunto contrato de matrimonio, el exmandatario le propinaba golpizas. Archivado como: Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación Muchos fueron los videos que se filtraron de la entonces pareja presidencial de México cuando Enrique Peña Nieto estaba en el poder, haciendo desplantes a Angélica Rivera, dejándola atrás en protocolos y ella no ocultaba su cara de molestia e incomodidad, por lo que se desataron rumores de que ejercía violencia en contra de ella y que incluso le había sido infiel con su actual pareja, Tania Ruiz.

Sofía Castro fue contundente sobre el tema de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto Se le preguntó a Sofía Castro si alguna vez en lo que vivió con la expareja presidencial, había presenciado algún tipo de violencia por parte de Enrique Peña Nieto hacia su madre Angélica Rivera como se había asegurado y la joven actriz fue tajante en aseverar lo siguiente: “Para nada, no fue así, cero… a mí no me gusta hablar de la vida de mis hermanas, ni de la vida de mi mamá porque no se me hace correcto, ni la de mi papá, yo hablo por mi y por eso fue que yo conté mi propia historia, porque quería levantar la voz a favor de muchas mujeres…”, comenzó diciendo. Archivado como: Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación

No tuvo pena de contar lo vivido A diferencia de lo que se dijo con su mamá y su ex padrastro Enrique Peña Nieto, la hija de Angélica Rivera sí vivió violencia con un ex novio y dijo: “Pablo (su actual pareja), me dijo, no tengas pena de contar lo vivido, todo lo que has pasado es lo que hoy eres y tenemos que estar alerta porque todos los días muchas mujeres viven cualquier tipo de violencia y es importante alzar la voz…”, expresó. Pero Sofía Castro a diferencia de su mamá Angélica Rivera, sí las pasó ‘negras’ con maltratos físicos y verbales: “Pablo y yo tenemos el mismo plan de vida de compartir la vida juntos, de formar una familia y se dará cuando se tenga que dar, yo estoy ahorita muy enamorada muy contenta…”, precisó. Archivado como: Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación

La clave es tener un hombre que la respete… asegura Sofía Castro “Lo más importante es tener un hombre que te respete, que te respalde, que te apoye, que te cuide y te valore como mujer, las cosas materiales van y vienen y no hay que ponerle valor a una cosa que al final… no es el anillo lo que importa sino lo que tienes tú con esa pareja”, dijo la joven. Archivado como: Angélica Rivera manda contundente mensaje y rompe con relación Rápidamente los comentarios ofensivos de la gente que no perdona el período presidencial de su expadrastro y su madre Angélica Rivera, aparecieron en el video de Instagram de ‘Venga la Alegría’: “Jajajaja y los millones que se robó la pu… más cara de México”, “Su mamá debió decir la verdad de su matrimonio con EPN”, “Yo no le creo, la Gaviota sí se veía sometida”.