Angelia Mia Vargas le disparó a un perro, pero hirió a su hijo de un balazo

Los documentos del caso, consultados por MundoHispánico en Texas, revelan un episodio que si no hubiera sido por el drama del niño herido quedaría como una anécdota absurda. Angelia Mia Vargas intentó matar a balazos al perro de un vecino que andaba suelto en la calle presuntamente causando estropicios.

El perro jugueteaba afuera de la casa de su amo, sin correa, cuando salió corriendo al encuentro de Angelia Mia Vargas quien pasaba en la bicicleta. El perro Bruno, un cachorro de seis meses, no hacía caso de su dueño que lo llamaba a volver adentro de la casa.

Sin embargo, los disparos no alcanzaron al perro Bruno que volvió corriendo asustado con su dueño. Las balas que disparó Angelia Mia Vargas impactaron en el piso de la calle y rebotaron. Sobre la Dunham Drive afuera de sus casas había más personas y de manera providencial nadie más resultó herido.

De repente el perro Bruno brincó hacia Angelia Mia Vargas, su bebé de cinco años, y la otra persona que la acompañaba en la bicicleta. El nombre del niño y de la otra persona no están consignados en los documentos del caso. Entonces Vargas sacó una pistola “de calibre menor”, aunque no se detalla de qué calibre exactamente, y soltó varios disparos contra el perro.

El pequeñito hijo de Angelia Mia Vargas fue llevado a un hospital para ser atendido de las heridas por las balas perdidas que salieron del arma de su madre. Una fuente del HPD confirmó a MundoHispánico en Texas que las lesiones del niño no ponen en peligro su vida y ya fue dado de alta por los médicos luego de atenderlo.

Angelia Mia Vargas enfrenta una pena de 2 a 10 años de cárcel

En los documentos del caso en contra de Angelia Mia Vargas se detalla que la mujer no puede pagar su abogado y solicitó que el juez Jason Luong le asigne a un abogado de oficio porque ella no puede pagarse el suyo. Los documentos no revelan en qué trabaja la mujer.

Hasta el momento de escribir esta historia el juez no ha determinado cuándo será la primera audiencia en el caso en contra de Vargas. De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas el cargo de conducta mortal al disparar un arma de fuego se castiga con una pena de 2 a 10 años a quien se declare culpable luego de que enfrente su juicio.