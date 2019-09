Ángeles y sanación, milagros posibles con fe poderosa

Página

Lo más importante para pedir una sanación es empezar a valorar nuestra existencia.

Los ángeles inspiran al ser humano a sanar con muchas herramientas espirituales, aun si la crisis es física, de fe o emocional.

Muchos hemos sido tocados por un ángel, descubre un testimonio en primera persona.

Muchos hemos sido tocados por un ángel, de una manera u otra, en mi caso predico con el ejemplo cuando un cáncer de matriz se encontró con mi vida. Ángeles y sanación, todo puede suceder.

Ahí empecé un camino que no comprendía la razón ni el para qué, pero mi corazón se mantuvo firme a que podía sanar. Gracias a las señales que los ángeles me estaban enviando de tanto orar al creador, que me respondía a través de ellos.

El miedo es el enemigo número uno de una sanación, especialmente porque la enfermedad es una vibración de nuestra energía muy lejana a Dios, por lo tanto es opuesta a los ángeles.

Regresando con mi caso de enfermedad, después de la segunda cirugía todavía en el hospital, entra una doctora y revisa mi expediente y me dice: “¿Tú crees que puedes sanar verdad?” Y le digo: “Sí”.

“Porque crees en Dios”, me dijo. “Sí”, le volví a responder. De ahí ella deja el expediente en su lugar y antes de irse me voltea ver y me dice: “Entonces tú ya sanaste”, sonríe y se aleja.

En menos de 10 minutos entra otra doctora y me pregunta cómo me siento, pero antes de responderle le pregunté por la doctora tan amable que anteriormente había estado conmigo y me dijo: “Solamente yo puedo venir a verte porque soy tu doctora titular”.

El resto es historia. Nunca supe quién fue terrenalmente, solo mi alma me dice que ella era una enviada del Creador, un llamado “Ángel terrenal”.

¿Y cuál es el Arcángel de la sanación?

Él es esa consciencia de luz e inteligencia que Dios nos envía para sanar.

El Arcángel Rafael, del rayo verde, es esencialmente llamado uno de los santos, toda vez que un ser de luz angélico que siempre está por encima del espíritu del hombre.

Rafael es llamado el observador y también es el arcángel de los yerberos y farmacéuticos.

El Arcángel Miguel “quien como Dios”, también interviene en una sanación física y trabaja a través del agua, que es inherentemente santa para nosotros.

Ángeles y sanación, ¿qué hacer para pedir su ayuda?

Invocarlos a través de la oración a nuestro Padre Creador.

Meditar, orar o contemplar una vela. Esto te ayuda a reconectarte con tu ser esencial.

Actividad física, caminatas, yoga o movimientos de Tai Chi, que te ayudan a regresar la energía a su equilibrio.

Agradece y bendice tus alimentos, todo lo que bien decimos y entra a nosotros con amor nos despierta las células.

Deshazte de emociones como la ira, el rencor o los pensamientos destructivos.

La sanación se da cuando entra en armonía tu mente, cuerpo y espíritu. Es tu fe la que te ha sanado. Esta información no suple ningún tratamiento médico.