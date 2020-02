Página

Las cuatro estaciones son las que rigen nuestros ciclos vitales, dice Geovana Aispuro

Si deseas un empleo de 100 mil dólares anuales, ordénale al universo lo que deseas

Tienes un don en ti, es importante. Las consultas de “Ángeles en tu mundo”

La terapeuta energética Geovana Aispuro, titular de la sección Ángeles en tu Mundo que transmite los viernes Mundo Hispánico, ha hecho notar la influencia que tienen las cuatro estaciones del año para nuestra vida espiritual.

En otra de las sesiones por Facebook Live de Geovana para orientar al público acerca de los ángeles que resguardan la vida de cada cual, y cuya identidad ella desvela de acuerdo con la fecha de nacimiento y el nombre de quien solicita su orientación, la especialista recordó que nosotros creemos regirnos el calendario según el año gregoriano.

Sin embargo, Geovana manifestó que, en realidad, son las cuatro estaciones del año las que determinan nuestros ciclos vitales y de acuerdo con esos períodos nuestras vidas transcurren, marcan nuestros ciclos y nos guían.

La especialista, como es usual en sus sesiones, orientó al público basándose en su nombre y fecha de nacimiento, datos que, a continuación, se precisan en algunas de las consultas planteadas en el live de Facebook, así como las respuestas de Geovana sobre la influencia de los ángeles y de las cuatro estaciones del año en nuestras vidas:

Norma Gabriela, Atlanta, 19/4/1978.- Organizas demasiado, con mucho orden, quieres todo tenerlo en orden. Sin embargo, también quieres comenzar proyectos y cosas, pero de acuerdo con las vibraciones que veo grosso modo, hay que pensar que, a veces, eso que piensas emprender parece descabellado o arriesgado.

Mayra Pimental, Miami, 26/8/1956.- Tienes la provisión de tu parte, está contigo, es un derecho de conciencia. Tienes el número del mago contigo, que es 1, y te dice que esta situación acaba de terminar. Pero ya tienes lo que la vida te da, porque, si no, el colectivo agarrará otro programa.

Martis Torres, Arlington, 10/8/59.- Ese “10” quiere decir que tú venias a hacer algo muy importante que tiene que ver con la espiritualidad, pero diste prioridad a otra cosa. Está bien, todo es perfecto, pero el dinero no lo es todo, también hay que alimentar el espíritu. Quien te acompaña es el arcángel Janiel, el de la feminidad y el cierre de ciclos.

Ana Romero, Miami, 4/17/61.- Falta estructura, orden, hay que ordenar para poder manifestar. Orden no es acomodar cosas, es mi palabra. Entonces, si yo deseo un empleo donde genere 100,000 dólares anuales, tienes que ordenarle al universo lo que deseas. Allí está tu desequilibrio. Raziel te acompaña para que ordenes todo esto.

Irma Cervantes, California, 7/1/1965.- Tenemos bastantes sietes el día de hoy. Energías similares se atraen. La espiritualidad, el reconocerme, el buscar, el preguntar qué es la física cuántica, porque si soy toda energía por qué las cosas no se me dan; quién es Dios, etc. Te gusta iniciar caminos y procesos, en esto te acompaña el arcángel Rafael. Ha estado muy presente, hay que preguntar por qué estamos en esa energía de cierre; la siembra se termina, lo que quieras dejar déjalo de una vez porque se acaba todo esto.