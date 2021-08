“Nuestras vidas cambiaron para siempre”

Jessica Sosa, una de las hijas de la mujer asesinada, abrió una cuenta en la red social de apoyo económico Go Fund Me bajo el nombre Funeral Services for Angela and Ramón Ivan Sosa (Servicios funerarios para Angela y Ramón Iván Sosa), para clamar por ayuda para enfrentar los gastos.

“El sábado siete de agosto nuestras vidas cambiaron para siempre. Mi sobrino Ramón Iván Sosa y mi madre Ángela Sosa fueron arrancados de nosotros por un acto de violencia sin sentido. En este tipo de tribulación les pido, en nombre de mi familia, por donaciones para poder cubrir los gastos de los dos entierros”, escribió Jessica Sosa clamando por ayuda.