Ángela Aguilar, ¿presentía que algún día le serían infiel?

Resurge video de la cantante, cuando era apenas una niña, donde revela qué haría si descubre una infidelidad de su novio

“Desde chiquita bien lista y ocurrente” “Y ahora la muy decente”. A pesar de que su carrera artística está despegando a niveles que nadie hubiera imaginado, el nombre de Ángela Aguilar estuvo en boca de todos hace apenas unas semanas cuando se filtraron unas fotografías en redes sociales junto a su supuesto novio, el compositor Gussy Lau. Pero ahora, resurge un video en TikTok de la hija del también cantante Pepe Aguilar, cuando era apenas una niña, donde revela qué haría si descubre una infidelidad de su novio, por lo que las reacciones no se hicieron esperar, pues nadie sospecharía una respuesta de tal magnitud de una pequeña que no tenía ni diez años de edad. Describen a Ángela Aguilar como “un amor de persona” Pero antes de mostrar el testimonio de lo que haría Ángela Aguilar si descubre que su novio le es infiel, disponible en la cuenta de TikTok Angelitas VIP, mostramos un video de la ocasión en que el fashionista español Jomari Goyso, muy buen amigo de la familia Aguilar, la llevó a que probara las famosas habichuelas dulces de Manhattan, en Nueva York. Cuando nadie lo hubiera pensado, y al ver que su ‘date’ no pagaba la cuenta, la joven cantante (quien apenas en octubre pasado cumplió 18 años de edad) no dudó en pagar con un billete de cien dólares, lo cual no pasó desapercibido por los internautas: “Un amor de persona” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Aseguran que la hija de Pepe Aguilar ha hecho que la generación actual vuelva a escuchar música regional mexicana En otro video disponible en esta página dedicada a recopilar todo tipo de publicaciones de Ángela Aguilar, se puede ver a la cantante luego de dar un concierto en Nueva York, donde ya la esperaban algunos admiradores, quienes quedaron encantados por su carisma y sencillez con el que los trató. A pesar de que contaba con poco tiempo, la cantante atendió a varios de ellos, a quienes les dio su autógrafo: “Has hecho que esta generación vuelva a la música regional mexicana”, “Tan perfecta ella”, “Estuvimos en tu concierto, ese día cantaste hermoso, tengo mi hija de 19 años y quedó fascinada al escucharte cantar”, expresaron algunos usuarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Nunca pensé que me iban a nominar a premios”: Ángela Aguilar Dueña de un gran talento y belleza sin igual, Ángela Aguilar ofreció recientemente una reveladora entrevista donde dijo que, a sus 18 años de edad, ya tiene diez años de carrera artística, y que si le preguntan que cuando era niña se imaginó todo lo que estaría por vivir, respondió sinceramente que no. “Cuando empecé a cantar, lo veía como algo divertido, que me nacía y era algo familiar, porque estaba y está en mi familia. Nunca pensé que me iban a nominar a premios ni mucho menos ganármelos, no me imaginé poder estar haciendo una gira sola, mucho menos llenando los lugares. Nunca me imaginé tantos fans como los tengo, sentir tanto apoyo de la gente y tanto orgullo de ser mexicana”, finalizó (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar” “¿Cuál es el punto de tener un novio, que si se va a ir con otra, mejor tú nada más le pegas en las pompas. La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Si ese novio te vuelve a decir: ‘ay no perdón, es que yo estaba con otra nada más por esta razón’, tú dices: ‘no, no creo'”, dijo Ángela Aguilar cuando era apenas una niña. Luego del ‘escándalo’ que se desató por la filtración de la fotografía en la que le da un beso en los labios a su supuesto novio, Gussy Lau, la cantante se vio en la necesidad de hacer un video en sus redes sociales donde dio su versión de los hechos (PARA VER EL VIDEO DE ÁNGELA AGUILAR DICIENDO QUÉ HARÍA SI DESCUBRE UNA INFIDELIDAD, HAGA CLICK AQUÍ).