Ángela Aguilar vuelve a sorprender a sus seguidores en redes sociales

La cantante, hija de Pepe Aguilar, publica video de pequeña diciendo “Besos no”

Muchos se preguntan si desde niña es una antipática ¿Era necesario? La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, vuelve a sorprender a sus seguidores en redes sociales al publicar un video de pequeña diciendo “Besos no”, por lo que muchos se preguntan si desde niña es una antipática. Con más de seis millones de seguidores, tan solo en su cuenta oficial de Instagram sin contar sus demás redes sociales, esta publicación provocó reacciones de todo tipo, incluyendo la de varios famosos, como el influencer Poncho Denigris y Mario Perea, periodista de Telemundo. Ángela Aguilar no quería besos Nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, aunque muchos pensaban que había nacido en territorio mexicano, Ángela Aguilar demostró que solo se necesitan unos cuantos segundos para enternecer a sus seguidores. Con su inconfundible peinado y un vestido en color rosa, la hija de Pepe Aguilar está sentada en un sillón mientras dice varias veces la palabra “no” para terminar con un “Besos no”. En este video, el cual ya rebasó las 700 mil reproducciones, se escucha brevemente la voz de su famoso padre.

Desde la Madre Patria A unos cuantos meses de cumplir 18 años de edad, Ángela Aguilar demuestra a la menor oportunidad posible que es dueña de una innegable belleza, como hace apenas unos días, en los que, junto a su familia, tomó unas merecidas vacaciones en España. “En el bulevar de los sueños rotos”, escribió la joven haciendo referencia a un famoso tema del cantautor español Joaquín Sabina, a lo que sus admiradores no tardaron mucho tiempo en reaccionar, aunque varias personas creyeron que se refería a una canción de la banda americana Green Day.

Derrite a sus fans “¡Si pudieras leer mi corazón, verías dónde te pongo!”, escribió la hija de Pepe Aguilar, haciendo referencia al escritor francés Gustave Flaubert, para acompañar una imagen en la que simplemente luce espectacular con un vestido entallado que delinea su figura. Esto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes no dejaron pasar mucho tiempo para llenarla de halagos, aunque muchos de ellos prefirieron expresar su admiración con diferentes emojis. Cabe destacar que en esta imagen la joven se encontraba en Francia disfrutando en familia.

Ángela Aguilar comparte una buena noticia En medio de su gira Jaripeo sin fronteras 2021, la cantante Ángela Aguilar tomó por sorpresa a sus admiradores al darles una noticia inesperada: el próximo 21 de agosto se presentará en la Arena Ciudad de México para dar por vez primera un concierto sola. “Les tengo una sorpresa y estoy súper emocionada de poder compartirlo con ustedes. La primera sorpresa es que me acabo de cortar el pelo y también me acabo de hacer las uñas y la segunda sorpresa es que voy a tener mi primer concierto en la Arena Ciudad de México”, compartió la hija de Pepe Aguilar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

No es la primera vez que Ángela Aguilar comparte fotos del recuerdo Además de su video donde dice “Besos no”, por lo que muchos se preguntaron si desde pequeña es antipática, Ángela Aguilar subió una foto en la que aparece junto a su famoso padre siendo ella apenas una niña. Su singular sonrisa destaca en la imagen. “Gracias por todo lo que no sé y por lo poco que me doy cuenta. Te adoro. @pepeaguilar_oficial Tres Doritos Después”, escribió la cantante para luego mostrar una imagen más reciente en la que resalta su hermosura y simpatía (PARA VER EL VIDEO DONDE ANGELA AGUILAR DICE BESOS NO HAGA CLICK AQUÍ).

La foto que confundió a todos sus fans Fue el pasado 10 de junio que Ángela Aguilar estrenó el video del tema musical Ahí donde me ven, el cual a la fecha tiene más de ocho millones y medio de vistas, pero lo que causó confusión entre sus fans es que días antes la cantante mandó algunas señales que nadie se hubiera imaginado. Con vestido de novia, sortija y tocándose su vientre, la hija de Pepe Aguilar dio a entender que estaba por casarse y estaba embarazada, sin saber el revuelo que causaría: “De querer, pues está claro que quisiera. Ahí donde me ven”, expresó.

Está casada, pero con su carrera ¿Matrimonio en puerta para Ángela Aguilar…? “Sólo en la ficción”, contesta la cantante, sonriente. Se emociona al recordar esa boda ficticia que protagonizó para el videoclip de su nuevo sencillo, “Ahí donde me ven”. Para grabarlo, relata, usó su primer vestido de novia, con todo y anillo de compromiso. Sin embargo, categóricamente fija su postura: “Casada, sólo con mi carrera”. La menor de la dinastía Aguilar subió hace unos días una imagen enseñando la argolla matrimonial sobre un ajuar diseñado por Claudia Toffano. Sus cuentas de Instagram, Twitter y Facebook se llenaron de comentarios y especulaciones de fans.

“Me han lastimado”, confiesa Ángela Aguilar “Como persona pública no siempre sacas lo que te ha pasado, lo que sientes, y literal, la canción dice: ‘Ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas y el que no presuma todas mis caídas es otra cosa’, compartió la hija de Pepe Aguilar. “Yo he vivido muchas cosas, me han lastimado, he llorado, pero sigo adelante. Soy una persona muy sentimental, a veces me hago muchas historias en la cabeza y sí me han roto el corazón. La verdad es que tengo un corazón de pollo y ahí estoy, siendo sentimental”, comparte Ángela Aguilar en videoentrevista.

Más sobre esta canción Escrito por Gussy Lau, el tema está inspirado en una leyenda zacatecana que data de 1763. Por ello, el videoclip dirigido durante un día de trabajo en “La Quemada”, Zacatecas, por Damiana Acuña, tiene un acabado artesanal en blanco y negro. Cuenta la tragedia de la jovencísima Beatriz Moncada, quien se vio obligada por su tío, don Diego de Gallinar, a casarse con Antonio, aunque ella estaba enamorada de Gabriel, un joven indígena con quien ella se veía en secreto. Todo un drama.