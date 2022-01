Se filtra fotografía con la que aseguran que Ángela Aguilar tuvo un bebé (FOTO)

Se desata controversia tras foto de Ángela Aguilar.

¿La hija de Pepe Aguilar sí estuvo embarazada?

Se filtran fotografías comprometedoras de Ángela Aguilar. Ángela Aguilar tuvo bebé. Sin duda alguna la hija de Pepe Aguilar se ha convertido en un ícono para muchos de la generación más joven del momento, pues de cualquier forma se ha ganado el amor del público. Desde niña cautivó los corazones de muchos al momento de escuchar la potente voz que tiene. Cabe mencionar que también se ha vuelto una figura de la moda, pues muchas de sus seguidoras tratan de imitar sus hermosos looks siendo un estereotipo para la generación más actual, sin duda alguna es un estuche de monerías la integrante más pequeña del clan Aguilar es aclamada por muchos, pero también ha estado envuelta en polémicas. Se filtra foto comprometedora de la interprete mexicana De nueva cuenta Ángela Aguilar volvió a estar en boca de todos luego de que se filtrara una foto que podría demostrar que sí tuvo un bebé cuando era apenas una adolescente. De acuerdo con el portal Erizos la joven cantante de regional mexicano no se ha salvado de los rumores que circulan en Internet, pues ahora la gente volvió a retomar el tema de su ’embarazo’. Es indispensable recordar que en el 2019 Ángela Aguilar fue señalada por estar embarazada ya que en ese entonces ella tenía tan solo 16 años. Ahora en Internet está circulando una nueva foto en donde aparece con un bebé en brazos, lo que ha hecho creer a todo el público que sí lo tuvo y lo ha estado ocultando por estos años, según lo difundido en el portal citado.

¿Ángela Aguilar estuvo embarazada? La interprete de regional mexicano levantó grandes sospechas de un supuesto embarazo durante su adolescencia luego de que una foto donde aparece vistiendo un vestido que se encargó de distorsionar su figura y le hacía ver pancita de más, pues es muy evidente que cuenta con una cinturita de avispa la cual ha sido envidiada por mucha gente. Cabe mencionar que no fue la única foto, pues después de ello se filtró una más en donde aparece con una gran sonrisa cargando a un bebé recién nacido, lo cual hizo que las especulaciones se hicieran presentes y la imaginación de las personas se echara a volar. Según el portal ya citado.

La cantante mexicana a través de un video desmintió su supuesto embarazo Fue a través de su canal oficial de YouTube que la cantante mexicana publicó un video en el cual desmiente el supuesto embarazo que muchas personas han especulado después de la aparición de las fotografías que la envolvieron en una nueva polémica a tan corta edad. Cabe mencionar que se buscó en Google los temas que más buscaban sobre Ángela y ella lo tomó con humor, tal como la foto donde aparece cargando a un bebé la cual fue sacada de contexto. “Nunca he estado embarazada. No señor, yo no me casaré, yo se lo digo al cura y se lo digo a usted”, expresó Ángela Aguilar al son de una melodía de su abuela Flor Silvestre. Archivado como: Ángela Aguilar tuvo bebé.

Otra polémica se suma a la vida de Ángela Aguilar tras aparecer con cabello largo La cantante mexicana, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, sorprende en redes sociales al aparecer con el cabello completamente largo, dejando a tras su estilo corto, sin embargo desencadena un sinfín de comentarios, en donde sus seguidores se debaten entre si prefieren el cabello corto o largo en la cantante. Actualmente Ángela Aguilar se ha estado consagrando como una de las ya prometedoras del genero mariachi, y es que debido a su ardua carrera, la cual inició desde muy joven, siempre apoyada por su familia, la joven de ya 18 años goza de una gran popularidad en la música mexicana.

La interprete causa conmoción en redes sociales Y es que no esta de sorprenderse, ya que recordemos que no fue hace mucho cuando la más pequeña de la familia Aguilar cantó para el mismísimo ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y no fue en cualquier lugar, ya que todo esto sucedió en la casa del actor Antonio Banderas. “Sí, me han puesto a cantar en lugares con gente importante, presidentes y gobernadores”, comentó en ese entonces durante una entrevista para el periódico El País. Ángela incluso cantó para Felipe Calderón, Fito Páez y hasta el equipo de Los Dodgers, así lo informó el portal Infobae.

La cantante mexicana reaparece con nuevo look Esto ha provocado que la joven se consagre como la favorita de muchos y es que no ha sido solo por su inigualable talento, sino también por la gran belleza que la hija de Pepe Aguilar, misma que ha provocado que miles de fanáticos caigan rendidos ante sus encantos. Cabe destacar que uno de los sellos principales de Ángela son sin duda sus bellos vestidos de mariachi, los cuales, además de acentuar más su delgada figura, le dan un toque más especial a casa una de sus presentaciones, eso sin olvidar su característico cabello corto, estilo que la ha acompañado desde que era apenas una niña. Archivado como: Ángela Aguilar tuvo bebé.

Ángela Aguilar se deja ver con el cabello largo Sin embargo, todo parece indicar que Ángela Aguilar está buscando nuevos estilos que la puedan definir, y aunque este cambio puede que no sea permanente, sí causó una gran sorpresa en sus millones de fanáticos, quienes se debatieron entre qué peinado le favorecía más a la cantante. Mediante sus redes sociales, la hija de Pepe sorprendió a todos al aparecer con su cabello más largo de lo normal, y no solo eso, sino que también el lacio desapareció, reemplazándola con unas ondas despeinadas, sin embargo su sobrero estaba presente.

Seguidores quedan sorprendidos al ver a Ángela Aguilar con el cabello largo En la fotografía, la cual fue compartida en su cuenta oficial de Instagram, Ángela Aguilar aparecía con un top color rojo, el cual dejaba al descubierto su delgada cintura, mientras que portaba un pantalón blanco. Su cabello era tan lago que incluso podía llegar hasta su cintura. A pesar de que este nuevo cabello largo no parece ser permanente, debido a que parece que la joven está usando una peluca, algo que no ha sido la primera vez que sucede, usuarios en redes sociales se comenzaron a debatir entre qué cabello se le ve mejor, causando incluso gran molestia en alguno de ellos.

El gran error de Ángela Aguilar La controversia sobre si Ángela Aguilar entonó bien o no el Himno Nacional mexicano fue una de las polémicas en que la cantante se ha visto involucrada pues la propia cantante decidió romper el silencio y expresó su sentir sobre esta experiencia que le dejó un sabor agridulce, Ángela se encontraba muy feliz por poder entonar el himno de su país pero, por otro lado, lamentablemente las críticas hacia su interpretación la pusieron contra las cuerdas. “La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular… Mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí”, dijo en entrevista radiofónica con Javier Poza de acuerdo a un artículo publicado en una revista de la farándula. Archivado como: Ángela Aguilar tuvo bebé.

Ángela Aguilar es fuente de inspiración en muchas jovencitas mexicanas La hija de Pepe Aguilar ha causado gran revuelo en redes sociales, pues a través de sus cuentas personales la joven interprete comparte con sus seguidores sus bellos looks lo que ha llevado ha que muchas jóvenes mexicanas quieran imitar cada uno de sus looks. Es una joven amante de la moda, y por supuesto es de nuestras chicas favoritas por su gran carisma y su gran creatividad al elaborar sus outfits. Es por eso que el estilo lleno de glamour y elegancia (y casi siempre con un toque mexicano) de Ángela nos encanta, pues no importa qué prendas se ponga siempre luce espectacular y logra el match totalmente perfecto.

La música mexicana llena de vida a Ángela Aguilar La artista de 18 años, la más popular entre las mujeres del género y la más querida por el público, considera que la pasión por la música mexicana está creciendo, porque cada vez más personas tienen la oportunidad de escucharla y disfrutar lo maravillosa que es. Como ejemplo destacó la iniciativa de Amazon Music Latín, que ha creado unas 40 listas de reproducción de los diferentes subgéneros y temas en los que se enfocan sus colegas. “Yo misma me sorprendí con la variedad de las canciones que encontraron. Es maravilloso”, indicó Aguilar, quien fue seleccionada por la empresa como la imagen de la iniciativa y para celebrarlo grabó una nueva versión de su canción favorita: “Bésame mucho”, de acuerdo a lo que la Agencia EFE difundió. Archivado como: Ángela Aguilar tuvo bebé.