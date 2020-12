La cantante Ángela Aguilar aparece en TikTok bailando como una vaquera

Ha tenido un gran éxito con su canción a dueto con Christian Nodal “Dime como quieres”

La hija de Pepe Aguilar ha deslumbrado con su gran talento y belleza

Ángela Aguilar vaquera. Luego del gran éxito que ha tenido la cantante Ángela Aguilar con Christian Nodal y su tema Dime como quieres, con su frase ¿Y si te llevo rosas?, la hija de Pepe Aguilar también se ha vuelto tendencia por sus videos de TikTok.

La joven talentosa compartió en su cuenta de TikTok un video donde se le puede apreciar bailando, pero lo que más asombró a sus seguidores fue que esta vez apareció como una vaquera.

En el video se puede apreciar a Ángela Aguilar vestida con una blusa blanca con un estampado de corazón en el pecho. También portaba un pantalón de mezclilla azul con un cinto y botas vaqueras, pero lo que dio gusto a sus fans fue apreciarla bailando.

Inmediatamente varios seguidores se hicieron presentes en los comentarios para mandar su mensaje a la cantante y también dejarle sus piropos y halagos a la joven de 17 años de edad.

“EL MEJOR TIKTOK”

Hubo un seguidor que le gustó tanto el baile que comentó: “el mejor TikTok me gustó mucho”, dejando en claro que es un gran fanático de la cantante.

Otros internautas comentaron que les agrado la blusa que portaba Ángela en su video de TikTok: “me gustó tu blusa ¿Dónde la compraste si se puede saber?”.

“Usted será la nueva diva de México”, “salió muy bien saludos”, “siempre me sacas una sonrisa”, “tu ya naciste para eso nena tienes mucho talento”, “algún día podré verla de frente y me enamoraré aun más de ella”, “te quiero mucho Ángela “, “ella es mi novia pero aun no lo sabe”, “presume las botas”, fueron algunos de los comentarios que realizaron sus seguidores.

