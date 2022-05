Aguilar, la hija pequeña de Pepe Aguilar, se muestra en un sillón dentro de un camerino mientras un par de paramédicos se encuentran en la escena auxiliándola después de una caída. De acuerdo con sus palabras, se encontraba ensayando para dar un concierto cuando se dobló el pie y terminó no haciendo caso a la caída; eso, produjo que después se comenzara a sentir mal y cuando intentó hacer una coreografía ya no lo logró.

Ángela Aguilar caída TikTok: ¿Una caída?

La joven, señala que se encontraba ensayando para el concierto de esa noche cuando terminó doblándose el pie ya que estaba a punto de tropezarse en el escenario. Ella, entre sonrisas, confiesa que no le dio importancia a esa torcedura hasta que decidió bailar “Como la flor” deY Selena Quintanilla y fue en ese momento en que no logró terminar la coreografía.

“Casi me tropiezo.”, destaca en un principio la cantante. “Básicamente lo que me pasó, es que yo me estaba subiendo para cantar y… como que casi me les voy, casi me les mato y me torcí el tobillo. Y después de eso, ¿qué decidí hacer? Pues, bailar “Como la flor”, como la mismísima Selena”, respondió Ángela en el video.