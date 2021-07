Ángela Aguilar cautiva a sus fans

La cantante, hija de Pepe Aguilar, aparece como Selena, pero le descubren algo en las axilas

“Deberías aclararte tus axilas”, le dicen usuarios A unos cuantos meses de cumplir 18 años de edad, la cantante Ángela Aguilar, quien es hija del también cantante Pepe Aguilar, aparece como Selena con uno de sus vestuarios emblemáticos en sus redes sociales, pero algo sale mal y usuarios le descubren un detalle en las axilas. Es bien sabido por muchos de los fans de la intérprete de temas como Ahí donde me ven y Dime cómo quieres que tiene gran admiración por la Reina del Tex-Mex, por lo que no duda en lucir como ella a la menor oportunidad posible. Le dicen a Ángela Aguilar que se debe aclarar sus axilas Lista para presentarse en los Premios Juventud, los cuales se llevarán a cabo mañana en el Watsco Center en la Universidad de Miami en los Estados Unidos, junto a su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, Ángela Aguilar cuenta con tres nominaciones para esta ceremonia. Y cuando se pensaría que le lloverían felicitaciones a la joven al rendir homenaje a Selena con uno de sus outfits más recordados, alguien se atrevió a decirle: “Deberías aclararte tus axilas”, mientras que alguien más dijo: “Es como besar a Pepe Aguilar en tanga femenina, pero vale Versace”.

“Vieja narizona” A pesar de tener millones de seguidores en todo el mundo, Ángela Aguilar no se salva de las críticas de parte de algunos usuarios y más cuando se ha ‘atrevido’ a interpretar canciones de Selena, quien fuera asesinada el 31 de marzo de 1995. “Y dice que no se quiere parecer a Selena Quintanilla”, “Jamás serás como Selena Quintanilla, ella sí tenía carisma de verdad, vieja narizona”, “No es auténtica”, “Hasta los pasos de baile de su canción son los mismos que hace Selena”, “Básicamente, su ‘carrera’ se basa en la fama de su padre y copiar la personalidad de Selena”.

“Disfrutando las riquezas de tu abuelo y de tu padre” Se pensaría que al tratarse de una menor de edad, Ángela Aguilar, que un usuario se atrevió a decirle que se aclarara las axilas, no recibiría tantos ataques de parte de los usuarios, aunque pasó todo lo contrario al compartir una imagen en la que luce muy parecida a Selena. “Qué rico, disfrutando de las riquezas de tu abuelo y de tu padre”, “Qué axila más negra”, “Qué bonitos esos sobacos”, “Uy, chica, esa axila no la está dando”, “Morra sin talento”, se puede leer en algunos comentarios de parte de los usuarios.

“Ahí donde me ven”: Ángela Aguilar Ángela Aguilar aparece más “pura” y “decente” con un vestido blanco, muy similar al que usó Adamari López, y seguidores de la hija de Pepe Aguilar halagaron la belleza de la joven, afirmando que en todos los atuendos que ella utilice se verá hermosa: “Dónde sea que te vea, siempre te veo guapa” A sus ya 17 años, la hija menor de Pepe Aguilar ha logrado consagrarse como una de las estrellas más prominentes del espectáculo, y es que no es solo por la belleza que Ángela posee y que presume constantemente en redes sociales, sino también por el talento que la joven tiene, llegando a colaborar con grandes artistas de la industria como Christian Nodal.

Sorprende a sus admiradores Fue el pasado 13 de julio cuando Ángela Aguilar sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía de ella en blanco y negro portando un hermoso vestido blanco, un atuendo muy típico de México, atuendos que por supuesto Ángela Aguilar ha presumido con orgullo tanto en sus presentaciones como en sus redes sociales. Al pie de la imagen, la cual ya contiene más de 340 mil me gusta, y un sin fin de comentarios de sus seguidores, la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo, escribió el siguiente mensaje: “Ahí dónde me ven”, sin embargo, este mensaje pasaría desapercibido para alguno de sus millones de seguidores, quienes no dudaron ni un segundo en comentarle palabras bonitas y piropos para la nieta de Flor Silvestre.

Mantiene su carrera limpia Ángela Aguilar contó su secreto para mantener una carrera limpia y libre de escándalos. La joven, quien está a punto de cumplir 10 años de carrera y 18 de edad, asegura que sólo hace las cosas que sus padres, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, le enseñaron. “Creo que la forma en que yo puedo mantenerme intachable, creo que es nada más pensando que si yo fuera mamá, qué dejaría que mi hija viera, es muy fácil cuidarte y tristemente es lo que menos hacen, mis papás me enseñaron a portarme muy bien”, dijo.

“Estoy muy lista para ver el producto final” La hija de Pepe Aguilar aseguró en conferencia de prensa que está lista y emocionada por su primer concierto sola en la CDMX el próximo 21 de agosto en la Arena Ciudad de México: “Creo que para mí nunca me he sentido más en casa que en un escenario, nunca he hecho shows tan grandes sola, pero estoy lista”. “Mi papá me ha preparado desde que cumplí un año o dos, mi papá ya me estaba preparando, cada momento, lección me ha llevado a este momento, estoy muy lista para ver el producto final”, agregó. La joven está trabajando en lo que será su nuevo disco de canciones inéditas y espera antes de su concierto lanzar otro sencillo.

Casada… pero con su carrera Luego de que apareciera Ángela Aguilar vestida de novia para el videoclip de su nuevo sencillo, Ahí donde me ven, el diseñador mexicano Mauro Nayem ofreció regalar un vestido nupcial a una de sus seguidoras de Tik Tok si la cantante reacciona a uno de sus videos. El joven de la cuenta @charros_vip lleva semanas publicando sus creaciones, vestidos regionales artesanales, con el fin de que Ángela los conozca, por lo que la propuesta se ha hecho viral en la red social y cientos de seguidores han taggeado a la cantante.

“Me han lastimado, he llorado” Hace unos días, la menor de la dinastía Aguilar subió una imagen enseñando la argolla matrimonial sobre un ajuar diseñado por Claudia Toffano. Sin embargo, al promocionar su nueva canción, la joven dejó muy fija su postura: “Casada, sólo con mi carrera”. “Yo he vivido muchas cosas, me han lastimado, he llorado, pero sigo adelante. Soy una persona muy sentimental, a veces me hago muchas historias en la cabeza y sí me han roto el corazón. La verdad es que tengo un corazón de pollo y ahí estoy, siendo sentimental”, comparte Ángela (Archivado como: Ángela Aguilar aparece como Selena, pero le descubren algo en las axilas).