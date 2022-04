Ángela Aguilar rompe el silencio tras filtración de fotos comprometedoras

Justo cuando su novio Gussy Lau confirmó el romance, ella estalla y se siente ‘decepcionada’

¿Terminará con el novio? Ángela Aguilar se siente triste A tan sólo dos días de que Ángela Aguilar y su novio Gussy Lau, fueran exhibidos por un amigo del compositor de 33 años quien filtró capturas de un video de Instagram donde se veían muy enamorados y se confirmara el romance de la bella y talentosa joven, ahora, la hija de Pepe Aguilar ‘tomó el toro por los cuernos’ y dio la cara rompiendo el silencio. En un video de Instagram, en su cuenta oficial, la chica de 18 años, habló directamente sobre sus sentimientos a la filtración de las capturas de video que confirman que es novia de un compositor y cantante llamado Gussy Lau, quien pertenece a la disquera de Pepe Aguilar y con quien llevaría conviviendo poco más de un año, sin embargo, el romance, apenas es de semanas. Ángela Aguilar habla sobre su novio y ¿la traición que sufrió? Visiblemente preocupada, con un semblante intranquilo y mortificado, Ángela Aguilar habló de cómo se siente, de la manera en que violaron su privacidad y expusieron su romance con el compositor Gussy Lau y de cómo esto podría repercutir en la relación con su familia, fanáticos e imagen. La hija de Pepe Aguilar comenzó: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma… Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen…”, pronunció.

¿Violaron su confianza? ¿Se refiere a su novio Gussy Lau o a una persona cercana? Mientras Gussy Lau, novio de Ángela Aguilar, había dicho que en un grupo de ‘close friends’ de Instagram, en el que sólo algunos podían ver sus historias, compartió un video junto a la cantante, y que de ahí un amigo cercano tomó capturas a las imágenes y las divulgó por lo que se confirmó el romance, la hija de Pepe Aguilar ¿desconfía de su novio? “Me duele confiar en una persona que yo no debí confiar, por una persona que yo nunca en mi vida pensé, me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto, porque esto no es solamente una imagen que ha estado circulando, sino también algo que ha estado afectándome como profesional”, continuó diciendo Ángela Aguilar.

¿Teme que el escándalo termine con su carrera? La talentosa joven rompe el silencio Y es que, para Ángela Aguilar, llevar una imagen muy limpia y familiar a sus 18 años es primordial y ella teme que este escándalo empañe su trabajo y carrera: “Me ha afectado económicamente, me ha afectado en mi vida personal y amorosa ni se diga, con mi familia… ¿qué cara le puedo dar a mi familia? Porque aunque yo no estuve de acuerdo, yo me puse en esta posición…”, continuó explicando. “Fue incorrecto de mi parte y eso fue mi error… Me duele tanto y por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren este tipo de abuso, porque hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento… Yo apoyo a todas esas mujeres y siempre las he apoyado… hoy por primera vez viví lo que es y me parte el alma y me duele y es algo que nunca he estado consciente de…”, aseguró.

¿La regañaron sus papás por el escándalo con su novio Gussy Lau? Para Ángela Aguilar, la imagen de su familia es intachable y ella no quisiera faltar a ese respeto que todo mundo tiene por la dinastía Aguilar: “Mis papás siempre me enseñaron a estar con la imagen limpia de escándalo, limpia de cualquier cosa y hablar con mi voz, con mi música que eso es lo que yo soy… me duele haber afectado mi imagen de esta forma, me duele haber sido víctima de esa traición que a mi me parte el alma”. “Muchos pueden argumentar que ‘ah, fue una foto nada más’, sí fue una foto nada más pero esto va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mis derechos y mi derecho de yo poder escoger qué anuncio y que no anuncio, qué digo, qué no digo, qué saco, qué no saco porque yo creo que ya me merezco tener esa opción, me merezco tener el decidir si voy a sacar una relación o no voy a sacar una foto”, expresó Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar siente que le han robado su voz La joven alzó su voz, misma que siente que se la han robado, para comunicar algo que ella hubiera preferido mantener en privado, pese a que en la era de las redes sociales, todo lo que se publica, puede causar la invasión a la privacidad: “Tengo una muñeca que dice ‘que nunca apaguen tu voz’, ¿cómo es posible que me hayan robado mi voz en esto que es tan mío…? me siento sumamente triste”, afirmó. Y manifestó su confusión ante la situación porque por el momento no sabe cómo actuar al respecto: “Me siento perdida, no sé que voy a hacer pero sí sé que voy a regresar al origen, y voy a ser acurrucada por mis padres y por la gente que me cuida porque ahorita estoy en una situación donde yo me siento muy vulnerable, y esto me duele mucho”, aseguró.

La hija de Pepe Aguilar pide disculpas ¿por tener novio? Aunque a esta edad, es lo más normal del mundo, Ángela Aguilar no quiso pasar la oportunidad para pedir disculpas: “Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mi pero yo les digo que siempre he sido la misma, yo soy la niña que cantó ‘La Chancla’ a los 8 años y que acompañó a su papá en su gira junto a su hermano, sigo siendo la misma, estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado ninguna decisión ni sé que voy a hacer”, volvió a decir. “Tengo que tomarme un tiempo para revaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver cómo voy a proceder… yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido no se merece esto y yo tampoco, entonces vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia, con la gente que me quiere, les agradezco por tanto amor, por tanto cariño, por tanto apoyo”, terminó Ángela Aguilar agradeciendo el apoyo de sus seres queridos.

Los comentarios por el novio de Ángela Aguilar, Gussy Lau, no se hicieron esperar A raíz de su video, Ángela Aguilar recibió un sinfín de comentarios por parte de sus seguidores: “Te amooo mi niña , animooo”, “Tus verdaderos angelitos siempre estaremos contigo”, “Eres una jovencita con el respaldo de una familia que te ama por sobre todas las cosas me parte el corazón verte preocupa por lo que te a tocado vivir. No te lo mereces. Eres una joven con mucha sabiduría te quiero y te mando un apapacho y recuerda que TODO PASA”, publicó la periodista Jessica Maldonado. Otros famosos como Jomari Goyso, Eduin Caz y Ana Bárbara, comentaron: “El que te ama siempre respetará cualquier decisión que tú tomes! El que te envidia siempre encontrará cualquier excusa para señalarte! Sigue tu camino de éxito y no te pares por nadie! Love u”, “Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes porque dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esa personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”, “Te amo y eres Una Reina con un alma muy linda, y lo mas importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro mas grande que puede tener un Ser humano!”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ÁNGELA AGUILAR SOBRE LA FILTRACIÓN DE LAS FOTOS.