La hija de Pepe Aguilar sale a contar su verdad sobre el ‘desplante’ con el adulto mayor

¿Se trata de alguien muy cercano a la familia Aguilar?

“La gente no sabe, ni tiene por qué saberlo” Ángela Aguilar desplante abuelito: No cabe duda que la pequeña de la dinastía Aguilar, Ángela, ha estado envuelta en polémica tras polémica estos últimos días, parece ser que la joven de 18 años por fin está cayendo en cuenta de la fama que tiene, pues la cantante de regional mexicano se encuentra en la boca de todos desde hace ya varios días. Luego de que se ‘destaparan’ unas fotografías de la intérprete de “Ahí Donde Me Ven” en donde aparece con quien ya se confirmó que es su novio, tuvo que salir la cantante a dar declaraciones sobre lo acontecido, algo que no la dejó muy contenta. Pero por otro lado, se viralizó un video de Ángela en donde un hombre mayor le abre la puerta y ella ni las gracias le dio, afortunadamente, la cantante, ya salió a explicar lo que pasó… Cuenta la verdad sobre quién es el hombre mayor En una entrevista que difundió la cuenta de Instagram Orlando Segura 2021, se subió este video en donde Ángela sale a desmentir algunos rumores, y decir la verdad sobre quién es el hombre mayor que le sostuvo la puerta cuando entró salió, y del cual todo mundo decía que fue ‘grosera’ con él. ¿Quieres saber quién es ese ‘viejito’? Yo lo conozco desde los 2 años de edad y se llama Tito, el ha sido el chofer de la familia Aguilar toda la vida. Tito me llevaba al doctor, a la escuela, al aeropuerto, a los shows, a mis clases de canto, o sea, Tito es como mi familia más cercana”, contó Ángela en entrevista.

Ángela Aguilar desplante abuelito: ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? De acuerdo con las declaraciones que dio Ángela con respecto a lo que sucedió, y después de haber dicho quien era ‘Tito’, Ángela explicó el como habían pasado las cosas realmente, diciendo que su perrito era el que la iba jalando, además de que estaba usando unos ‘enormes’ tacones que le impedían concentrarse. “El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de éste tamaño (grandes) que mi papá me dijo que no me pusiera, y yo andaba así enfocada tratando de no caerme porque el piso estaba de bajada, y todo el mundo dijo que no saludé a ‘Tito’, cuando el fue que me llevó al evento, y el fue quien me recogió en mi casa”. Exclamó la hija de Pepe Aguilar. (VIDEO DEL INCIDENTE)

Ángela Aguilar desplante abuelito: Entendió que debe de hacerle caso a sus papás La intérprete de “Dime Como Quieres”, tema que canta junto a Christian Nodal, explicó que su perro iba apresurándola, y que además, los tacones de gran tamaño que estaba luciendo, hacían que fuera más difícil para ella caminar sana y salva, pero tenía miedo de que le ocurriera un incidente. “Yo se como se vio pero nada que ver. La verdad si te das cuenta, yo no estoy llevando al perro, el perro me está llevando a mi, el gordo andaba enfrente. Yo traía los taconsotes. En ese lugar entendí muchas cosas, en primera es hacerle caso a tus papás y no ponerte tacones tan altos (Dijo entre risas), y la otra cosa que aprendí fue que al Gordo lo tengo que estar cargando porque si no el me lleva a mi. (VIDEO DE LA ENTREVISTA)

Ángela Aguilar desplante abuelito: Le guarda cariño y aprecio a Tito Para finalizar, Ángela dio una pequeña reflexión sobre lo que aprendió ese día, además de decir que realmente la gente no tiene porque saberlo todo. Agradeció ante las cámaras la ayuda que “Tito” le ha brindado a ella y a la familia Aguilar desde siempre, y así fue como la cantante de regional lo dijo. “Aprendí también de no hacer cosas buenas que parezcan malas, yo de verdad le tengo un millón de aprecio a ese señor porque me ha cuidado toda la vida, y gracias a el llego sana y salva a mi casa cada noche. Gracias a el de verdad, me ha ayudado en muchísimas cosas, y la gente no sabe, y no tiene por qué saber”.

¿Qué dicen los seguidores? A través de la cuenta de Instagram de Orlando Segura, que fue en donde se puede ver el video de la entrevista a Ángela, la gente habló sobre el daño que puede causar muchas veces en los famosos, más cuando son tan jóvenes como la hija de Pepe Aguilar. “Pobre muchacha la están asustando y traumando”, dijo una usuaria. “Que bueno que lo aclaró. Ya me parecía raro de esta linda niña, pero igual hay que siempre dar las gracias”, “Va comenzando a ser expuesta como una grande, pues todavía tiene tiempo para arreglar lo que la gente mira mal, ella vive del publico y tiene que aprender y cuidarse en todo momento”.

Ángela Aguilar desplante abuelito: Usuarios defienden a Ángela Varios usuarios en Instagram coincidieron con la idea de que se le había juzgado muy rápido a Ángela, pues unos dicen que la gente por lo general es así, pero ella, siendo una imagen pública, se le critica aún más: “Por eso hay que saber antes de abrir la boca ,aunque muchos han echo lo mismo, de no saludar, pero se espantan cuando lo hacen otras personas”. “Ahí está el por qué no se debe opinar si no sabemos nada. Así pasa siempre la gente habla y no sabe la verdad sobre lo que opina, y en la vida diaria andan dañándole su mundo a muchos”. Dijo otro usuario en comentarios. “Esa gente que ladra les aseguro que no dan las gracias pero para absolutamente nada”.

Pepe se hace ‘de la vista gorda’ A diferencia de otras ocasiones en las que Pepe Aguilar toma el toro por los cuernos y habla sin tapujos de los temas que conciernen a su familia, ante la polémica que envuelve a su hija Ángela, el cantante prefirió hacerse de la vista gorda. Desde primera clase en el avión que lo lleva a París, el artista se conectó en vivo desde su cuenta de Instagram para presumir lo bien que lo pasaba en el vuelo de AirFrance, además de informar que su viaje es de trabajo porque quiere llevar su espectáculo ecuestre Jaripeo Sin Fronteras a Europa. Aunque algunos usuarios le preguntaron por Ángela y su novio, el compositor Gussy Lau, el intérprete de música ranchera no ahondó en el tema, pero dijo que la prensa andaba con tarugadas.

De acuerdo con Agencia Reforma, esto fue lo que dijo Pepe: “Ahí andan con muchas tarugadas los medios de comunicación y la gente. Es más el cuento que uno hace en la vida”, dijo entre risas el artista sin dar más detalles. Ángela Aguilar está en medio de la polémica por las fotos en las que aparece dando un beso de lengua a Gussy, quien es 15 años mayor que ella y con quien supuestamente sostiene una relación. La cantante de 18 años dijo sentirse violentada y defraudada por la filtración de las imágenes porque vulneran su privacidad. De acuerdo a Pepe, su hija menor también lo acompañó al viaje, así como su esposa y sus hijos Leonardo y Aleniz.