Al crecer rodeada de la música, no tardó en sentir una gran pasión por dicha profesión y a dedicarse por completo a ella. Con tan solo 18 años, la intérprete se luce arriba de todos los escenarios que comparte junto a su padre y hermano. Es una joven que nació para ser una estrella y para cautivar al público de todo el mundo.

“Para cantar (solo toma) normalmente es agua caliente con miel y limón”, después mencionó el problema de salud que padece, “Y comos me baja la presión muy seguido después de cantar, y a veces durante, me tomo algo con azúcar ya sea un refresco”. Fue la confesión de la hermana de Leonardo Aguilar.

De acuerdo con la hija del intérprete de “Por mujeres como tú”, mientras se presenta en sus conciertos o cuando los termina suele sentir como si tuviera un bajo nivel de presión. Le preguntaron a Ángela Aguilar sobre qué tomaba para antes de un concierto y ella dijo: “Técnicamente no podría comer ni tomar nada antes de cantar porque podría afectar mi voz.”

¿Ángela sigue siendo grosera?

Mientras estaba arreglándose para su show en Morelia, Ángela Aguilar abrió una bolsa y dijo a la cámara: “Alguien pidió un pan que yo no pedí”, y cuando mencionaba sobre las bebidas que podía consumir para que su presión arterial estuviera bien mencionó: “No quiero decir marcas porque no me pagan.”

En otros momentos, la hija de Pepe Aguilar ya ha tenido algunos comportamientos que han sido criticados y la han llegado a tachar de ser una grosera. PARA VER VIDEO COMPLETO DE ÁNGELA AGUILAR CONTANDO SU PROBLEMA DE SALUD DE CLICK AQUÍ.