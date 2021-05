Ángela Aguilar habla sobre las críticas que recibió

La joven cantante fue atacada por cómo interpretó el Himno Nacional Mexicano

"La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer" Ángela Aguilar responde Himno. La joven talentosa cantante Ángela Aguilar, hija del reconocido artista musical Pepe Aguilar, fue víctima de las críticas y burlas de los internautas, luego de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl Canelo Álvarez en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Incluso a través de las redes sociales, varios usuarios pidieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que se multara a la joven de 17 años de edad por cambiar la tonada del lábaro patrio. Pero desde que apareció en el escenario de la pelea, la hija de Pepe Aguilar no había salido para hablar sobre esta situación. Ángela Aguilar rompe el silencio Durante una entrevista radiofónica con el periodista Javier Poza, quien tuvo la oportunidad de charlar con Ángela Aguilar y con su padre después de las duras críticas que ha recibido la artista musical, la cantante se mostró asombrada por la cantidad de comentarios que realizaron los internautas, según SDP noticias. "Le cambió el tono, no me gustó", "¡por qué los artistas insisten en cantar nuestro bello Himno como si fuera una balada? El Himno tiene su propia estructura y ritmo. No se trata de arrastrar las palabras y echarle tanta 'crema a sus tacos'", "lo cantó horroroso", fueron algunas de las críticas que realizaron los usuarios.

Ángela Aguilar responde Himno: “Fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer” Durante la charla con Javier Poza, la cantante se mostró sorprendida por la inmensa cantidad de críticas que recibió, ya que asegura que no cambió nada en la letra del lábaro patrio, solo lo entonó un poco más lento, hasta dijo que llego apagar su celular para no ver los comentarios. “La verdad fue una experiencia que me ayudó muchísimo a crecer. Sí me saqué muchísimo de onda porque nunca había vivido una situación donde tantas personas me tiraban tanto odio y mala vibra, y cada vez que abría el celular… mejor apagué el celular. Era algo un poco fuerte para mí”, dijo la artista musical.

Ángela Aguilar responde Himno: “No me define como artista” Ante esta situación, la hija de Pepe Aguilar actuó de una manera bastante madura, ya que lo tomó de una manera tranquila, afirmando que estos comentarios y esta experiencia le servirá mucho para ir creciendo como cantante, ya que ese momento no la define como artista. “No me define como artista, al revés, me define como artista cómo saque la situación, en el sentido en que no tenía audio y estaba en un estadio de 70 mil personas”, menciona la joven de 17 años, quien también recibió el apoyo de su familia, sobre todo de su padre, aunque en esta ocasión solo se burlaba de su hija en tono de broma.

Ángela Aguilar responde Himno: “La verdad no le cambié nada” Ángela Aguilar también mencionó que ella se queda con los aplausos y felicitaciones que recibió de algunos seguidores: “Siento que fue un gran recordatorio de que tengo mucho que aprender todavía. La verdad no le cambié nada al Himno, sólo lo hice un poco más largo, cada nota la hice un poco más larga”. “Estuve muy emocionada con la respuesta en el momento, en el estadio todo mundo estaba feliz de la vida. Creo que le dio la oportunidad a que la gente la cantara más, porque esto no se trata de mí, se trata de representar a México, el lugar que más amamos y que nos hace sentir orgullosos, identificados. Para mí fue un gran honor y me quedo con los aplausos de la gente”, agregó la joven.

Ángela Aguilar responde Himno: Ángela Aguilar fue criticada Estos fueron algunos de los malos comentarios sobre la interpretación que realizó Ángela Aguilar del Himno Nacional: “Lo cantó horroroso”, “parecía cámara lenta”, “creo canto mejor yo el Himno Nacional en los Honores a la Bandera los días lunes a mis alumnos, con el ritmo y tonada que debe ser… ese ritmo que hasta un niño va a decir que así no se canta el Himno”. “No me gustó, sorry we, escucho muy estilo pausado, no sé”, “¿no pueden respetar el Himno Nacional Mexicano y cantarlo como es?”, “es el Himno Nacional Mexicano, no es una interpretación de alguna canción y ponerle tu tono o tu toque. Canta hermoso, pero así no es el Himno Nacional Mexicano, lo siento por esta vez”.

Ángela Aguilar responde Himno: “Cantó horrible” “Mala elección de la niña cantarlo así, el Himno Mexicano no se canta así”, “cantó horrible”, “nombre qué onda, se fue en un viaje, lo cantó muy, muy lento y no se oyó bien”, “pues cantará muy bien, pero el Himno a mí en lo personal no me gustó como lo cantó”, fueron otros de los comentarios de los internautas. “Qué feo, así no se canta el Himno, estará afinada, pero así no se debe cantar”, “se le debe un respeto al Himno Nacional, deben de poner gente adecuada para dirigir, no artistas estúpidos que se cuelgan de estos eventos para sobresalir”, opinaron otros usuarios.

Consideran que no fue la noche de la joven “Sí, qué falta de respeto, en México en la escuela desde pequeño te enseñan el Himno y así no va, le cambió el tono”, “de hecho esta criada en USA, solo es mexicana cuando va cantar”, “ella es americana!!! Criada en México, me gusta su talento en su área, pero esta vez le falló”, escribieron otros usuarios de redes sociales. “El Himno Nacional Mexicano no se canta como tú quieras”, “hoy no fue su noche para Ángela, no se le escuchó nada bien.. por mucho Jennifer Peña se llevó a las dos cantando el Himno de sus países … Pero el show de los tres sí se vio muy bien…”, y así fue la lluvia de criticas de parte de los internautas.

Pepe Aguilar sale a su defensa Tras las críticas que le realizaron a Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional Mexicano, su papá Pepe Aguilar salió en su defensa. En un video colgado en su cuenta de Instagram, habló sobre la actuación de su hija y dijo que le divertía mucho ver cómo la gente prestó más atención a eso, que a la relevancia del evento. Con su muy particular estilo, Pepe Aguilar charló sobre las críticas a Ángela Aguilar y aseguró que sí hubo fallas en su actuación, aunque también aseguró que muchos de los malos comentarios estaban hechos sin fundamentos. "Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla".

"Lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow down" "La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow down. No es para justificarla, la regó, punto ya, la regó, punto se acabó. 17 años, 73 mil personas después de un año y medio de no cantar, llegar ver eso, no es poca cosa", dijo Pepe Aguilar en el video que subió a su cuenta oficial de Instagram. "No es para justificarla, la regó, punto la regó, ya señores", narró el cantante, quien inmediatamente dio a conocer los detalles que había detrás de es "regazón", como él llamó a la desafortunada actuación que tuvo su hija Ángela Aguilar al interpretar el Himno Nacional en la pelea del Canelo.