Tras escándalo de sus fotos con Gussy Lau, Ángela Aguilar reaparece

La cantante mexicana, hija de Pepe Aguilar, se deja ver desde sus vacaciones en París, Francia

“Estamos contigo”, le dicen sus seguidores Da la cara. Días después de que se filtraran fotografías con su supuesto novio, el compositor Gussy Lau, por lo que tuvo que salir a dar su versión de los hechos, la cantante mexicana Ángela Aguilar, hija del también cantante Pepe Aguilar, reaparece y se deja ver desde sus vacaciones en París, Francia. El también productor musical ya había dado un adelanto en su cuenta oficial de Instagram con una imagen en la que aparece tanto con Ángela como con su hija mayor, Aneliz, expresando lo siguiente: “Saludos desde la ciudad de la luz. Y aquí a punto de pasarnos todo por el arco del triunfo, literalmente”. Ángela Aguilar reconoció sentirse violentada en revelador video que compartió en sus redes sociales Tras la publicación y la respuesta del compositor Gussy Lau ante la filtración de fotos, quien confirmó que lleva algunas semanas saliendo con ella, la hija de Pepe Aguilar mandó un mensaje a través de sus redes sociales asegurando que se siente violentada y defraudada, ya que fue una persona cercana quien compartió las fotos sin su consentimiento. “Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, expresó Ángela Aguilar.

“Me duele haber sido defraudada” “Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto”, explicó. la más pequeña de la dinastía Aguilar, quien aseguró que la filtración de las fotos la está afectando profesional, económica, amorosa y sobre todo con su familia. “Va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger que anuncio, que no anuncio, porque yo creo que ya me merezco esa opción, me merezco una opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”, dijo la hija de Pepe Aguilar.

Tomará cartas en el asunto La intérprete de Dime cómo quieres, junto a Christian Nodal, confesó que está muy vulnerable y que junto con su familia empezará a tomar decisiones al respecto: ” “Sigo siendo la misma, estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso, lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver como voy a proceder”. “Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco. No voy a estar contestando preguntas al respecto, me voy a enfocar en lo que siempre me he enfocado, en lo que ha sido mi vida por los últimos quince años que ha sido mi voz, mi trabajo y mi música, y con mi música hablo, tengo que enfocarme porque nos quedan muchas cosas que hacer este año”, concluyó Ángela Aguilar (Con información de Agencia Reforma).

¿Ángela Aguilar se fue a refugiar a París? Días después de haber subido el video, que a la fecha tiene más de 3 millones reproducciones, donde daba su versión de los hechos respecto a la filtración de fotos con su supuesto novio, Ángela Aguilar reapareció desde sus vacaciones en París, Francia. En una transmisión en vivo, Pepe Aguilar reveló que junto con su familia acudió a este país para checar detalles respecto a posibles presentaciones de su espectáculo Jaripeo sin fronteras. Al último grito de la moda, la joven cantante se dejó ver en un par de imágenes luciendo su indiscutible belleza. Fue el pasado 8 de octubre que la nacida en Los Ángeles, Californa, en los Estados Unidos cumplió 18 años de edad, lo que en México se considera como ya una persona adulta.

Le dicen a Ángela Aguilar que ‘están con ella’, aunque también se burlan De inmediato, seguidores de la intérprete de La llorona, tema musical con el que muchos la conocieron cuando era apenas una niña, la comenzaron a llenar de halagos, entre ellos varios famosos, como el también cantante Jesús Mendoza y la conductora Evelyn Sicairos, así como el periodista Mario Perea. Sin embargo, hubo quienes le mostraron su apoyo a Ángela Aguilar tras el escándalo de sus fotos con Gussy Lau: “Estamos contigo, Ángela”, “Eres la mujer más hermosa y fuerte”, aunque también hubo quienes se bularon de ella: “Cuidado con las lenguas, pero en la boca, cochinita la Angelita”, “La niña drama toda afligida y triste en París”, “Faltó el vato 15 años mayor que tú”, “A mí me gustan mayores”, “No salgas con señores”.

Pepe Aguilar se hace de ‘la vista gorda’ A diferencia de otras ocasiones en las que Pepe Aguilar toma el toro por los cuernos y habla sin tapujos de los temas que conciernen a su familia, ante la polémica que envuelve a su hija Ángela Aguilar, el cantante prefirió hacerse de la vista gorda. Desde primera clase en el avión que lo lleva a París, el artista se conectó en vivo desde su cuenta de Instagram para presumir lo bien que lo pasaba en el vuelo de AirFrance, además de informar que su viaje es de trabajo porque quiere llevar su espectáculo ecuestre Jaripeo sin fronteras a Europa. Aunque algunos usuarios le preguntaron por Ángela y su novio, el compositor Gussy Lau, el intérprete de música ranchera no ahondó en el tema, pero dijo que la prensa andaba con tarugadas: “Ahí andan con muchas tarugadas los medios de comunicación y la gente. Es más el cuento que uno hace en la vida”, dijo entre risas el artista sin dar más detalles.

Salen más fotos de la hija de Pepe Aguilar, ¿sin ropa? Tras hacerse virales imágenes de Ángela Aguilar besándose con su supuesto novio, el músico Gussy Lau, quien es mayor que ella 15 años, ahora salen a la luz fotografías donde se le ve desnuda. En una de las instantáneas sale ella misma posando frente a un espejo. Luego de que se “filtraran” las primeras fotos (de los besos), el cantautor realizó un en vivo en su cuenta de IG para confirmar que sí es pareja de la hija menor de Pepe Aguilar, y que sus respectivas familias están de acuerdo con su relación (Con información de Agencia Reforma).