¿Ángela Aguilar ‘le hace el feo’ a su imitador?

“Nooo! Oye pero… no manches es idéntico también…”, se escucha decir a Ángela Aguilar en un video de hace meses, donde le ponen una grabación de su imitador y reacciona muy emocionada, pero, en esta ocasión, con todo y la petición del joven que la siguió a su hotel y sólo le pedía unos minutos para verla, no accedió.

No se tiene claro si fue por decisión propia, porque no tenía tiempo o simplemente no le llegó el mensaje de su imitador en Instagram, pero a pesar que Adrián González estuvo afuera del hotel pidiéndole por redes sociales que accediera a conocerlo cara a cara, no se dio el encuentro ¿mal gesto de Ángela Aguilar?