Ángela Aguilar aparece “mas pura” en vestido blanco

Causa revuelo con su belleza

La hija de Pepe Aguilar aparece también con vestido de novia Ángela Aguilar aparece más “pura” y “decente” con un vestido blanco, muy similar al que usó Adamari López, y seguidores de la hija de Pepe Aguilar halagaron la belleza de la joven, afirmando que en todos los atuendo que ella utilice se verá hermosa: “Dónde sea que te vea, siempre te veo guapa” A sus ya 17 años, la hija menor de Pepe Aguilar, ha logrado consagrarse como una de las estrellas más prominentes del espectáculo, y es que no es solo por la belleza que Ángela posee y que presume constantemente en redes sociales, sino también por el talento que la joven tiene, llegando a colaborar con grandes artistas de la industria como Christian Nodal. Ángela Aguilar sorprende en vestido blanco en redes sociales Ante esto, fue el pasado 13 de julio cuando Ángela Aguilar sorprendió a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía de ella en blanco y negro portando un hermoso vestido blanco, un atuendo muy típico de México, atuendos que por supuesto Ángela Aguilar ha presumido con orgullo tanto en sus presentaciones como en sus redes sociales. Al pie de la imagen, la cual ya contiene más de 340 mil me gusta, y un sin fin de comentarios de sus seguidores, la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo, escribió el siguiente mensaje: “Ahí dónde me ven”, sin embargo, este mensaje pasaría desapercibido para alguno de sus millones de seguidores, quienes no dudaron ni un segundo en comentarle palabras bonitas y piropos para la nieta de Flor Silvestre.

“Eres hermosa”, seguidores no paran de halagar a Ángela Aguilar en vestido blanco Diversos usuarios comenzaron a halagar la belleza de Ángela Aguilar, quien gustosa pareció aceptar todos aquellos bellos mensajes de sus seguidores: “Eres una diosa”, “Debería de ser ilegal ser tan hermosa”, “Les presento a mi novia y a mi futura esposa”, “Qué bonita foto, blanco y negro, excelente”, “Dónde sea que te veo estás guapa”, “Ay María, que hermosa niña”. Por otra parte, hubo seguidores que sí continuaron la canción que Ángela Aguilar había puesto al pie de foto, la cual en un sencillo que la joven de 17 años sacó este 10 de junio llamada Ahí dónde me ven: “Es un hermoso tema Ángela, me encantó”, “Ahí dónde me ven, he tenido decepciones amorosas” , “A mi todas tus canciones me encantan y esta es una de mis favoritas”.

En vestido blanco, Ángela Aguilar presenta su nuevo sencillo “Ahí dónde me ven” en redes sociales Cabe destacar que no ha sido la única ocasión en dónde Ángela Aguilar ha aparecido en vestido blanco, ya que fue el pasado junio cuando la hija de Pepe Aguilar sorprendería en redes sociales vestida de novia, en dónde la joven presentaría su más reciente canción titulada “Ahí dónde me ven” en dónde vemos a Ángela encabezar una historia trágica de amor. En la imagen, vemos a la nieta del también cantante Antonio Aguilar sentada en una mesa de madera, mientras porta un largo vestido blanco de novia y observa directo a la cámara, al pie de imagen, la joven de 17 años escribiría un fragmento de este nuevo sencillo: “De querer está claro que quisiera #ahí dónde me ven”

“Amor que bueno que ya te compraste tu vestido” le dicen a Ángela Aguilar al portar un vestido blanco de novia En otra fotografía también se ve a Ángela Aguilar portar un vestido blanco de novia, mientras que se observaba en el espejo, en la imagen, la hija de Pepe Aguilar tenía una mirada un tanto melancólica y no había sonrisa alguna, sin embargo eso no impidió que seguidores afirmaran que seguía viéndose hermosa, en dónde hubo un usuario que sin pensarlo agradeció a Ángela por ya haberse comprado el vestido: “Amor que bueno que ya te compraste tu vestido, ahora falta mi traje y ya tendremos nuestra boda”, a lo que usuarios le respondieron: “Tú eres el que se lo tiene que comprar, mira que cómodo”, “Sí, el novio compra toda la vestimenta y lo de la fiesta”, “Dónde esta pactado eso, el hombre tiene que comprar todo y la novia solo se pone bonita”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la fotografía.

Ángela Aguilar publica video de pequeña diciendo “Besos no” Antes de que Ángela Aguilar sorprendiera con vestido blanco, la joven sorprendía a sus seguidores en redes sociales al publicar un video de pequeña diciendo “Besos no”, por lo que muchos de los usuarios en Instagram se preguntaron si desde niña había sido una persona “antipática”. Con más de seis millones de seguidores, tan solo en su cuenta oficial de Instagram sin contar sus demás redes sociales, esta publicación provocó reacciones de todo tipo, incluyendo la de varios famosos, como el influencer Poncho Denigris y Mario Perea, periodista de Telemundo.

Ángela Aguilar no quería besos Nacida el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, aunque muchos pensaban que había nacido en territorio mexicano, Ángela Aguilar demostró que solo se necesitan unos cuantos segundos para enternecer a sus seguidores. Archivado como: Ángela Aguilar vestido blanco Con su inconfundible peinado y un vestido en color rosa, la hija de Pepe Aguilar está sentada en un sillón mientras dice varias veces la palabra “no” para terminar con un “Besos no”. En este video, el cual ya rebasó las 700 mil reproducciones, se escucha brevemente la voz de su famoso padre.

Desde la madre patria A unos cuantos meses de cumplir 18 años de edad, Ángela Aguilar demuestra a la menor oportunidad posible que es dueña de una innegable belleza, como hace apenas unos días, en los que, junto a su familia, tomó unas merecidas vacaciones en España. “En el bulevar de los sueños rotos”, escribió la joven haciendo referencia a un famoso tema del cantautor español Joaquín Sabina, a lo que sus admiradores no tardaron mucho tiempo en reaccionar, aunque varias personas creyeron que se refería a una canción de la banda americana Green Day. Archivado como: Ángela Aguilar vestido blanco

Derrite a sus fans “¡Si pudieras leer mi corazón, verías dónde te pongo!”, escribió la hija de Pepe Aguilar, haciendo referencia al escritor francés Gustave Flaubert, para acompañar una imagen en la que simplemente luce espectacular con un vestido entallado que delinea su figura. Esto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes no dejaron pasar mucho tiempo para llenarla de halagos, aunque muchos de ellos prefirieron expresar su admiración con diferentes emojis. Cabe destacar que en esta imagen la joven se encontraba en Francia disfrutando en familia.

Comparte una buena noticia En medio de su gira Jaripeo sin fronteras 2021, la cantante Ángela Aguilar tomó por sorpresa a sus admiradores al darles una noticia inesperada: el próximo 21 de agosto se presentará en la Arena Ciudad de México para dar por vez primera un concierto sola. “Les tengo una sorpresa y estoy súper emocionada de poder compartirlo con ustedes. La primera sorpresa es que me acabo de cortar el pelo y también me acabo de hacer las uñas y la segunda sorpresa es que voy a tener mi primer concierto en la Arena Ciudad de México”, compartió la hija de Pepe Aguilar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).