A continuación, la joven se defendió y dijo que esto le pasó porque, por más que haga inflexiones en su voz, además de utilizar otros recursos, en ocasiones simplemente ‘se atora’. En esa época, la joven estaba haciendo los coros para el nuevo disco de Gussy, quien hasta ese momento no ha dicho palabra alguna.

En otra parte de este video, Pepe Aguilar confesó que su hija puede hacer cosas con la voz que él no puede hacer, pero que en ocasiones, de repente, la posee “un cantante tarado”, provocando que Ángela Aguilar se ‘muera’ de la vergüenza mientras Gussy Lau observa esta escena.

Ahora, Pepe Aguilar tomó la palabra y reconoció que hace mucho tiempo no ‘ingenieraba’ a un cantante, solamente a él y a sus hijos: “En una ocasión, estábamos grabando y yo estaba aprendiendo cómo ‘ingenierar’, y estaba cantando Guadalupe Pineda y yo estaba con el control, y se avienta una toma preciosa, divina, larguísima, y yo emocionado le paro y la borro”.

En esta parte del video, se le preguntó al compositor Gussy Lau, novio de Ángela Aguilar, cómo se ha sentido en el estudio y así respondió: “Es muy divertido porque los términos que se usan en el estudio se prestan a que sea muy divertido. Luego, Pepe, cuando me va a pedir cosas, me lo hace muy divertido”.

“Mi papá tiene un súper oído”, asegura la cantante

A la pregunta de cuál considera que es la fortaleza de su papá como ingeniero, Ángela Aguilar no dudó en decir que Pepe Aguilar “tiene un súper oído”, pero eso no sería todo: “Te lo dice súper rápido, así de que ‘no, otra vez lo hiciste mal’, o te dice: ‘usa tu voz más suavecita’, siempre tiene muy buen oído para ‘cachar’ todas las cosas que tú no ‘cachas'”.

La cantante no dudó tampoco en decir que una debilidad de su famoso padre es que se frustra muy rápido, algo que le afecta, pues además de ella lidiar con sus propios traumas, el proceso de grabación se vuelve más difícil: “Nunca he tenido otro productor, pero ya he grabado en otros estudios, y te lo juro que la gente se tarda tanto tiempo en picar los botoncitos para que grabes que mi papá es muy rápído”.