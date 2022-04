Todo era rumor, solo se presumía que la hija de Pepe Aguilar tenía un novio, las imágenes no son claras, pero se sabía que salía con alguien hasta hoy, que el compositor decidió sacar a la luz los detalles de su supuesta relación con la joven, sin embargo, hasta el momento, ella no ha salido a confirmar o desmentir lo que él dice para los medios de comunicación.

Ángela Aguilar novio: ¿TOMARÁ ACCIONES LEGALES?

Incluso señaló que ha llegado a a pensar en demandar a las personas que la difaman en las redes sociales, sin embargo, dijo que desistirá porque no le interesa. De las fotos dijo: “Son screenshots (capturas de imagen) de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomo la foto, no es nada malo pero se siente la traición de la confianza”.

Y agregó: “A mi me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a l mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con ella no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”.