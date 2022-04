Ángela Aguilar está en tremendo escándalo dadas las comprometedoras fotos que se filtraron hace unos días besándose con su novio mucho mayor que ella y aunque no había nada de qué hacer polémica, la hija de Pepe Aguilar escaló la intensidad de las cosas con un video pidiendo perdón, aunque su comportamiento no estuvo mal, pues no hacía nada indebido para una joven de su edad; ahora, Natanael Cano entró en escena .

Sin embargo, pareciera, que con el paso del tiempo, hasta Pepe Aguilar ya perdonó al joven, pues en una reciente entrevista hasta ‘piropos’ le echó a Natanael Cano, asegurando que le gustaba mucho una canción de él: “Codiciado con Natanael Cano… muy buena tu, ya es otra onda pues… igual y no estaba muy de acuerdo con la letra, me parecía que estaban empezando como a agarrarle onda, como a rimar correctamente se logra una nueva ola de música y eso es una evolución muy chida…”, aseguró el papá de Ángela.

Y es que hace unos meses, Natanael Cano se peleó con Pepe Aguilar a través de mensajes y el de corridos tumbados terminó disculpándose: “Que tal aquí su compita Natanael Cano, de nuevo para disculparme, el día de ayer y el día de hoy hice varias entrevistas en la televisión nacional aclarando esto, pero ahora me toca a mí en mi plataforma de Instagram pedir una disculpa al señor Pepe Aguilar, a todo el público mexicano, a todos mis fans y de él por expresarme de una manera no correcta, él es una persona mayor, yo sé que en México eso no se hace, en México se respeta a la gente mayor y aquí estoy yo para disculparme, con todas las personas, con el señor Pepe, una disculpa…”, empezó.

¿Violaron su privacidad y ella se excedió?

La hija de Pepe Aguilar comenzó: “Me siento triste, defraudada, no puedo creer que esté haciendo este video, me duele el alma… Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen…”, pronunció.

“Me duele confiar en una persona que yo no debí confiar, por una persona que yo nunca en mi vida pensé, me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto, porque esto no es solamente una imagen que ha estado circulando, sino también algo que ha estado afectándome como profesional”, aseguró Ángela Aguilar. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE NATANAEL CANO Y SU MENSAJE A ÁNGELA AGUILAR