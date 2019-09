Página

1 de 4

Ángela Aguilar presumió su belleza y muestra algo más en una fotografía

En unos bonitos jeans, la hija de Pepe Aguilar dejó ver sus encantos

A sus 15 años, la joven es muy querida por los seguidores de su papá y la dinastía Aguilar

A sus 15 años, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar continúa conquistando corazones a diestra y siniestra, pues además de su talento como artista, gusta de consentir a sus seguidores con su carisma y belleza.

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar compartió una fotografía en donde aparece muy sonriente posando en lo que parece un museo vistiendo una blusa ceñida negra con unos jeans holgados que acentuaban su bella figura.

Sin embargo, algo que llamó la atención de la imagen además de su belleza, fue que a través de sus pantalones de mezclilla, Ángela Aguilar consiguió revelar una especie de malla transparente que bien pudiera hacerse pasar como ropa interior.

La fotografía tuvo más de 170 mil ‘me gusta’ y recibió mensajes como: “Tus atuendos están que queman!”, “Hermosa”, “Guapa señorita”, “Te daría todas las estrellas por toda la hermosura que tienes”, “Muchachita preciosa”, “Me vuelves loco chiquita”.

Sin embargo, hubo comentarios dedicados a lo que Ángela Aguilar aparentemente enseñó: “Ya anda de caliente”, “Niña no muestres el calzón”, “Niña se te ven los calzones”, “Bonitos clones”, “Mira nada mas que calzoncito se trae la bebe”.

Y hubo una persona que le advirtió algo a la hija de Pepe Aguilar: “He leído uno que otro comentario acerca del panty si se le ve o no, son MEDIAS NEGRAS. NO LE VEO lo que muestra, Linda chica que ha dejado a más de unos asombrados con su vestir. Hermosa no necesita mostrar para tener un poco de fama”.