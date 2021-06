Por su parte, a un fan no le cayó nada en gracia esta imagen y así se expresó: “Pobre de ti te cases, tienes que esperarme a que sea famoso para casarnos”, mientras alguien más comentó: “”Qué bonita, felicidades por ese bebé en camino”.

Mientras la reconocida actriz Ana Martin le dijo a Ángela Aguilar que lucía “divina”, otras personas no se quedaron con las ganas de “descifrar” el significado de esta fotografía: “Se comprometió”, “Ya se va a casar”, “¿Y la sortija de la mano?”, “Está embarazada”, “¿Bebé?”.

No es la primera vez que la hija de Pepe Aguilar provoca este tipo de revuelo en su cuenta oficial de Instagram , donde tiene más de 6 millones de admiradores, pero en esta ocasión fue más allá al subir una imagen a blanco y negro mientras se toca su vientre y luce un anillo que podría ser de compromiso.

“¿Eso es un embarazo?”

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha emitido alguna declaración al respecto, aunque no es la primera vez que se rumora que está embarazada a pesar de su corta edad, pero ahora ella mismó alimentó esta teoría al compartir esta fotografía a blanco y negro.

Sus seguidores seguían haciéndose preguntas esperando una pronta respuesta, la cual hasta el momento no ha llegado: “¿Está embarazada o gorda?”, “¿Eso es un embarazo?”, “Hey, ¿qué significa esto? No me hagas llorar”, “¿Nuevo álbum?”.