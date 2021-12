moTras muerte de Vicente Fernández, Ángela Aguilar manda un sentido mensaje

A través de su cuenta de Instagram la hija de Pepe Aguilar lo recordó con algunas fotos

Además, la joven recordó lo que vivió con el ‘Charro de Huentitán’ Tras la muerte de Vicente Fernández, los artistas no han dejado de mandarle mensajes a él mismo y a su familia, por lo que no podía faltar la dinastía de los Aguilar, quienes también representan a los artistas de música regional mexicana con un gran legado, por lo que la menor, Ángela Aguilar, no dudó de recordar al ‘Charro de Huentitán’ con una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram para honrar su memoria y todas sus canciones. Como se recordará, el cantante falleció el domingo a las 6:15 de la mañana en un hospital de Jalisco, tras cuatro meses que estuvo hospitalizado, luego de una caída que tuvo en su rancho. Desde que ingresó, poca fue su mejoría, incluso tuvo recaídas que lo mandaban de nuevo al área de terapia intensiva. ¿PORQUE LA FECHA DE SU MUERTE COBRA MÁS RELEVANCIA? El deceso de artista cobró relevancia ya que partió solo algunos días después de la muerte de otra estrella, pero de la televisión mexicana, la lagunera Carmen Salinas, quien también estuvo varias semanas en el hospital, luego de sufrir una hemorragia cerebral que la mantuvo en un coma natural, del cual ya no despertó, por lo que el mundo del espectáculo está de doble luto tras estas despedidas de dos grandes del entretenimiento en México. Además, la muerte del cantante tuvo más eco en todo el país, pues se suscitó el 12 de diciembre, fecha en que millones de mexicanos le rinden honores a la Virgen de Guadalupe, y en eso hicieron énfasis sus seguidores ya que en plenos festejos de la santa patrona, se despidió para siempre el más grande ídolo de México, junto a Pedro Infante, Juan Gabriel, Antonio Aguilar y otros má.

¿QUÉ DIJO SOBRE EL ‘CHARRO DE HUENTITÁN’? La hija de Pepe Aguilar no tuvo ’empacho’ en publicar varias fotos con un tremendo mensaje sobre la muerte del cantante, por lo que de inmediato recibió muchos comentarios de sus fans, esto debido a que ella es una de las grandes exponentes de la música regional mexicana, junto a su papá y el hijo de Vicente Fernández y el nieto de este, por lo que ambas familias pueden presumir de una gran dinastía en ese género musical. “Pero sigues siendo el rey. Un gran honor poder haberlo conocido. Un gran privilegio haber recibido su cariño. Usted será eterno acompañándonos siempre con sus melodías. Mis más sentido pésame para su familia, amigos y fanáticos. Que descanse en paz, vuele alto”, fue el sentido mensaje que la joven mandó al artista, a quien se dirigió de usted con todo el respeto que representa su imagen y legado. Archivado como: Vicente Fernández Angela Aguilar

¿QUÉ DIJO LA GENTE SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA JOVEN? De inmediato la gente comenzó a opinar y una de ellas fue Rubí Molina quien escribió lo siguiente: “Se me arrugó el corazón, tanto en una foto, te amo”, “que grande eres Ángela, se nos va la última gran leyenda de México, descansa en paz chente, fuiste a cantarle a la Virgen de Guadalupe”, “los dos más grandes charros mexicanos ya en el cielo, Don Antonio y Don Vicente, carajo qué fiesta estarán armando”, “se nos fue un grande”, “él ya está con sus abuelos”. Algunos más comentaron: “Aplaudo tu humildad, la de tu familia, son el legado en nuestro tiempo, él no se fue, dejó talentos del mismo nivel como tú”, “siempre serás recordado Vicente”, “hasta siempre querido ‘Charro de Huentitán'”, “uno de mis sueños era conocerlo, pero ni modo así es la vida, dejó un legado que jamás los mexicanos olvidaremos”, “unos reyes acompañando a un rey. Felicidades familia Aguilar, sin duda alguno son un ejemplo”. Archivado como: Vicente Fernández Angela Aguilar

Vicente Fernández Angela Aguilar: ¿QUÉ OPINA EL PAPÁ DE LA ARTISTA? Pepe Aguilar lleva décadas siendo fan de la música de Vicente Fernández, por ello, dice a EL UNIVERSAL, es imposible pensar en una sola canción o en un sólo disco cuando se trata de su trabajo, más bien recuerda épocas, décadas en las que su música fue inspiración y aliento. El cantante, quien falleció este domingo, no sólo se desenvolvió en los escenarios, sino en los mundos del cine y la televisión conde unía la actuación y el canto, y aunque había muchos en esa época, no era raro que hubiera estas propuestas artísticas, aunque no todos triunfaron, no todos tuvieron su estrella. “En esa época era lo que más había, los charros cantores, los que hacían películas y cantaban en ellas, lo que sucede es que no todos eran exitosos, ahí sí, esa es una verdad, pero había otros artistas como mi padre (Antonio Aguilar) que inclusive de las películas sacaban sus canciones para los discos, eso es algo que no mucha gente lo tiene claro, era una especie de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? para muchos artistas de esa época, que grababan canciones para la película y luego se hacían éxitos radiales o que cantaban en sus conciertos, o que hacían un éxito grande dentro de la música y luego hacían película, como en el caso de ‘La muerte de un gallero’, una canción que hizo éxito Vicente Fernández y la película la hizo Antonio Aguilar; o algunas películas de Revolución donde las canciones eran de Antonio Aguilar y las películas las hacía Vicente Fernández”.

Vicente Fernández Angela Aguilar: LAS DOS FAMILIAS MÁS EXITOSAS DE LA MÚSICA REGIONAL MEXICANA Desde que enfermó, Pepe decidió dedicar palabras de ánimo a Vicente durante sus conciertos, cantarlo, y eso es algo que seguirá haciendo a partir de ahora. “Yo le grabé un disco homenaje, se llamó “Lástima que sean ajenas”, fue ganador de un premio Grammy como Mejor Álbum Ranchero, y es un disco que lo grabé con toda mi admiración y con muchísimo respeto, parte de este trabajo lo seguiré teniendo en mi espectáculo a manera de homenaje, ahora pues más sensible después de la pérdida, pero siempre en vida -como creo que deben de ser las cosas- tratamos de mostrarle a Vicente toda la admiración y el respeto”. La familia de Pepe Aguilar es otra de las que existen en el mundo del espectáculo que tiene una gran dinastía que comenzó con Antonio Aguilar, siguió con Pepe y que ahora continúa Ángela Aguilar, así como Vicente Fernández la inició, la continuó Alejandro y le sigue Alex, quien está despuntando una carrera que se prevé de éxitos.

¿QUÉ OPINA LUCERO DEL ‘CHARRO DE HUENTITÁN’? La partida de Vicente Fernández ha dejado innumerables experiencias para quienes compartieron carrera, pero también amistad con el cantante.

Lucero dice que cuando piensa en él piensa en un gran cariño, en México, en los mexicanos, en la cultura, la música y las canciones que Vicente dio al público durante tantos años. “Para mí fue un artista ejemplar, no solo como artista, como persona también, porque su manera de interpretar las canciones mexicanas, de llevar al mundo el nombre de México fue impresionante, para mí ha sido siempre un ejemplo, un icono importante”. En todos esos años en los que lo conoció, Lucero supo que era un hombre divertido, “generoso, simpático y muy sencillo, muy entregado a su gente”, que jamás negaba una foto, y que siempre fue humilde. Archivado como: Vicente Fernández Angela Aguilar

¿QUÉ VIVENCIA TUVO LUCERO CON ÉL? Hace más de treinta años, hizo una gira con el “Charro de Huentitán” en Estados Unidos, donde ella tuvo la oportunidad de cantar con él y de ver al “Potrillo” cuando apenas comenzaba su carrera. En esa gira también tuvo lugar un suceso muy divertido que la cantante compartió. “Hay una anécdota muy divertida que siempre recuerdo, llegamos a un restaurancito de esos 24 horas, en una ciudad en EU, para cenar algo después de un show. Agarramos una mesa y el mesero -que era latino-, no sé por qué de alguna manera me ve a mí y me dice ¡Lucerito qué bonito canta, qué padres sus novelas!, y en eso voltea y le dice a Vicente, buenas noches señor, ¿y usted también canta?, que nos carcajeamos todos y Vicente le responde ‘Sí, pero nada más cuando ella me deja’. El muchacho se dio cuenta de quién era y le decía ¡discúlpeme señor, no lo reconocí!”. Muy conmovida por la pérdida del también actor, Lucero dijo que con él se pierde también una época, pero confió en el trabajo que están haciendo su hijo Alejandro y su nieto Alex. “Alex chico está cantando precioso con la bendición de su abuelo y eso nos da la fortuna de quedarnos con un pedacito de él, es un hombre irreemplazable, se queda un hueco muy grande en el corazón de los mexicanos”. Archivado como: Vicente Fernández Angela Aguilar

Vicente Fernández Ángela Aguilar: ¿QUÉ OTRA FAMOSA LE AGRADECIÓ? Lucía Méndez recuerda que la última vez que vio a Vicente Fernández fue hace casi tres años, y platicaron de muchas cosas, entre ellas lo contento que estaba descansando en su rancho Los Tres Potrillos y dedicando tiempo a su familia, todo en una conversación entre amigos y saber que ya no está más la entristece. “Viendo que los grandes ídolos se están yendo, primero Carmen hoy Vicente, pero también se fue Camilo Sesto, José José, Juan Gabriel, es muy fuerte; realmente estoy muy triste y lo único que me da gusto es que ya no está sufriendo Vicente”. Lucía Méndez recuerda muchas cosas del cantante, como su alegría, sus bromas, lo espléndido que era cuando él se sentaba a la mesa y quería que todo el mundo comiera, entre muchas otras, ya que, además de hacer películas como “El hijo del pueblo” (1974) y “Juan Armenta el repatriado” (1976), trabajó con él en Estados Unidos en el The Million Dollar Theatre en diversas etapas de su carrera.

¿QUÉ HIZO EL ‘CHARRO DE HUENTIÁN’ “Él me lanzó en EU, me dio el apoyo en mi carrera como cantante cuando empecé cantando rancheras en 1976. De alguna manera para mí Vicente Fernández fue mi gran escuela y gracias a Dios me fue muy bien en ese difícil género, por el gran apoyo que tuve de Valentín Trujillo y de Vicente Fernández”. La intérprete de “Corazón de piedra” se dice afortunada, porque tuvo la oportunidad de conocer y convivir con artistas que hoy son leyendas.

“Viví con Vicente Fernández cosas maravillosas, él me lanzó en la canción y en el cine, entonces realmente me siento afortunada y al mismo tiempo muy triste de perderlos, porque también Carmen Salinas tuvo que ver como madrina mía cuando yo empezaba como modelo en Tome Nescafe, durante un año me cuidó, me aconsejó, entonces son personas que han marcado mi vida tanto profesional como de ser humano, como de amigos, pero hoy perdemos a Vicente y sí estoy triste y ni hablar, porque no hay duda de que cuando llega, llega”.

¿QUÉ PASO EN ESA ÉPOCA? Durante la época que le tocó viajar con él para sus presentaciones como cantante, Lucía recuerda que la cuidaba mucho porque era muy joven, además de que la aconsejaba sobre qué cantar y aclara: “siempre hubo una amistad, sólo una amistad punto, nunca hubo nada más”.

Debido a compromisos de trabajo no podrá estar presente en el último adiós de Vicente, pero Lucía está segura que la familia Fernández, encabezada por doña “Cuiquita”, están haciendo lo que el charro siempre pidió. “Que quería estar con su gente, que el día que muriera no hubiera tanta tristeza, que hubiera música, alegría, porque él quería llegar al cielo con mucha luz, siempre se lo decía a mucha gente y entre ellas a mí, entonces en este momento él debe estar contento, debe estar feliz, debe de estar con bombos y platillos en el cielo. Vicente Fernández no ha muerto, tiene su trayectoria, su leyenda, sus películas, sus canciones y lo vamos a recordar por siempre”. Archivado como: Vicente Fernández Ángela Aguilar