La hija de Pepe Aguilar baila al ritmo de Danny Ocean

¿Quiso mandarle una indirecta a sus ‘haters’?

Así respondió la familia Aguilar ante la polémica de la cantante

Ángela Aguilar manda indirecta: La más pequeña de la Dinastía Aguilar, Ángela, está dispuesta a seguir adelante con su vida sin importarle los comentarios de las personas. Recordemos que fue hace algunas semanas apenas que la cantante de regional mexicano entró en polémica luego de que se descubriera que tiene novio.

Y es que no fue solamente el ‘exponer’ a la intérprete de ‘Dime Como Quieres’, si no que se filtraron unas fotografías con su novio Gussy Lau, quien le lleva 15 años de diferencia. Esto por supuesto, hizo que la polémica creciera y se le juzgara mucho a la joven de 18 años. Pero ahora la hija de Pepe Aguilar, está dispuesta a ignorar los comentarios y seguir con su vida…

Aparece Ángela haciendo ‘trend’ viral en TikTok

No es el hecho de que la joven de 18 años haya hecho un baile viral en TikTok, bailando la canción ‘Fuera del Mercado’ de Danny Ocean, si no que muchos lo interpretaron como que dio un mensaje en donde expresó que se siente más fuerte que nunca y que es una ‘guerrera’, tal y como dice la letra de la canción.

A través de Chisme No Like, la gente no dudó en lanzarle criticas a la hija de Pepe Aguilar, en donde la tacharon de ‘ridícula’. “La Virgencita”, “Que ri-di-cu-la”, “Mas tiesa no se puede y con esa cara que se carga de arrogante”, “Nada que ver con la sencillez de sus abuelos, es muy hermosa y tiene muy bonita voz pero su hermano tiene mucho más talento”, “Se le subieron los humos ya”. Expresaron algunos usuarios de Instagram. (VIDEO)