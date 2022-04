¿QUÉ DIJO SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS?

Entonces fue así que comenzó la grabación en su cuenta oficial de Instagram: “Me siento triste, defraudada , no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma, han estado circulando fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

“Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que yo en verdad nunca en mi vida pensé, me duele trabajar tanto desde chiquita para que una cosa así lo afecte tanto, porque esto no es solamente una imagen que ha estado circulando, es algo que ha estado afectándome como profesional”. Archivado como: Ángela Aguilar Gussy Lau