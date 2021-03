Los comentarios de los seguidores de Ángela Aguilar por la sexy fotografía en la que presume su cuerpo a su corta edad, montando en su caballo consentido, no se hicieron esperar y es común ver cómo las niñas aspiran a ser como la hija de Pepe Aguilar mientras los hombres hasta propuestas de noviazgo le hacen:

Y no es de extrañarse que la hija de Pepe Aguilar también levante suspiros entre sus mismos colegas musicales como sucedió con el cantante Eduardo Barba quien no dudó en mandar un coqueto mensaje a la fotografía en la que Ángela Aguilar presume su cuerpo encima del caballo: “Feliz como una gusana”, y dejó emoticones de corazones.

La más reciente colaboración de Ángela Aguilar junto al cantante Christian Nodal le atrajo un sinfín de declaraciones, pues el video musical de ‘Cómo Quieres’, le valió situarla en los primeros lugares de popularidad con la peculiar letra de la canción ‘haciéndose la difícil’ y no dejándose conquistar por el novio de Belinda.

La cantante perdió contra Lucerito Mijares en los pasados ‘Fans Choice Awards’

Actualmente, la hija de Pepe Aguilar además de consentir a sus fanáticos con sus fotografías en donde presume su cuerpo y su caballo, está preparando lanzamientos de canciones que la mantengan en el grupo del público, sin embargo, reveló a cuál cantante le gustaría parecerse y no es a su abuela Flor Silvestre. Según lo publicó ‘El Heraldo’, Ángela Aguilar dijo que admiraba bastante a Ana Bárbara y que en un futuro le gustaría tener una carrera tan larga y fructífera como la mexicana intérprete de canciones como ‘Bandido’, ‘Loca’, ‘Y lo Busqué’, entre otras, por lo que no es de extrañarse que en un futuro no muy lejano la veamos en otro género musical distinto al regional.

