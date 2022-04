Más adelante, el hermano de Ángela Aguilar, refiriéndose al manejo que se le ha dado a este tema, reveló que eso no estaba en manos de la familia, además de dejar en claro que esto no cambio para nada la relación que tiene con ella, de quien dice que es su “hermana chiquita”, pero aún habría más.

Hermano de Ángela Aguilar graba el video de El comienzo del final, ¿es una señal?

Por último, el hijo de Pepe Aguilar no ocultó su alegría por encontrarse en un paradisiaco lugar, como lo es el Lago de Chapala en Jalisco para grabar el video de su sencillo El comienzo del final, tema de su autoría, el cual habla precisamente del momento en que te das cuenta que una relación está por terminar.

“Yo como dije, soy pésimo actor, y el video tiene historia, pero yo sabía que sí actuaba me iba a ver ridículo y nadie iba a creerme, así que el dije al director que me ayudara a conseguir a dos actores para que contaran la historia y yo salgo en el video, pero que por favor no me pidiera actuar, aunque también aprendí que debo de tomar clases de actuación porque tengo que poder actuar”, finalizó Leonardo, hermano de Ángela Aguilar (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).