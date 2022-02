¿Nunca le gustó? Tras decir que es más bonita la ex de Christian Nodal, resurge un video de Ángela Aguilar hablando sobre la relación que el cantante de 23 años tenía con Belinda, en donde señaló lo que no le gustaba de ella, ¿habrán sido ciertos los rumores de que Beli estaba celosa de Ángela Aguilar?

Durante la entrevista le preguntaron a la cantante qué opinaba sobre la relación entre su amigo Christian Nodal y Belinda, a lo que Ángela Aguilar respondió: “Ay pues que te puedo decir, a mí esa pareja me llena el corazón porque me llena de ilusión de que yo algún día pueda tener una pareja dentro de la industria, que todo este bien y tranquilo”.

¿Qué es lo que no le gustaba de la relación entre Christian Nodal y Belinda?

En la entrevista para el programa conducido por Paty Chapoy, el coconductor Ricardo Manjarrez le preguntó a Ángela Aguilar si también le gustaría tener la presión de la prensa y sus seguidores encima de su relación, y es que cabe destacar que el romance entre Christian Nodal y Belinda fue uno de los más mediáticos en los últimos dos años.

Ante esto, la hija de Pepe sí señaló que eso no le gustaría: “Sí, si me la pienso por eso, porque creo que no me encanta la idea de que todo le mundo sepa sobre mi relación y que todo el tiempo estén volteando a ver cada una de las cosas que hacemos juntos, sin tener privacidad”.