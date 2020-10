La hija de Pepe Aguilar sorprende con fotografía en redes sociales

Derritió a más de uno con esta publicación

Ángela continúa cosechando éxitos desde que inició su carrera.

Ángela Aguilar derrite corazones. La cantante mexicana de música de mariachi, e hija de Pepe Aguilar, derritió a todos sus fanáticos tras subir una fotografía de ella a lado de su padre, en donde muchos argumentaron que no había cambiado nada.

En la instantánea, que ya contiene más de 283 mil de “me gusta”, se logra ver una pequeña Ángela Aguilar con su ya característica sonrisa, mientras vestía con un suéter color café y una larga falda de diversas formas y colores. Se logra observar cómo Ángela va de la mano de su papá, aunque con sus tenis sucios ¿no tenían tanto dinero?.

La fotografía fue publicada por motivo de su cumpleaños numero 17, donde la intérprete agradecía por un año más de vida: “Más recuerdos que vida. Gracias por todo, gracias por tanto. Un año más lleno de amor. Un año más lleno de aprendizajes. Un año más sabiendo lo que no entendía y encontrando cosas que me falta por aprender. Aunque ya no soy tan niña, sigo siendo la misma. #SiempreFashion”.

A solo 6 horas de su publicación, Ángela derrite corazones a mas de uno de sus seguidores, quien no dudaron en desearle un feliz cumpleaños y decirle lo tierna que se veía desde pequeña.

Y es que, desde que la adolescente saltó al estrellato no ha parado de recibir lindas palabras.

Entre los comentarios se encontraban los de diversas personalidades como, Amandititita, la youtuber colombiana Luisa Fernanda W, el conductor Luis Sandoval, entre otros famosos más del área del espectáculo que no desaprovecharon la oportunidad de escribirle lindas palabras.

La mexicana Amandititia, le escribió un tierno mensaje a la hija menor de Pepe Aguilar: “Te amo niña, hermosa por dentro y por fuera, feliz cumpleaños”. Recibiendo casi de 100 me gustas”.

Pero, sin duda, el comentario que se llevó las palabras más bellas fueron las de la celebridad televisiva, Argelia Italiano, quien le comentó una larga felicitación a Ángela: “¡Happy Birthday hermosa! Tienes los mismos años que nuestro show al aire @omaryargelia en @iloveklove. Aún recordamos tu 1era visita a cabina… ¡no alcanzabas la silla! Y mírate ahora. Deseándote el día más feliz del mundo rodeada de los tuyos”

Sin embargo, la felicitación no terminó ahí en donde Argelia pedía mucho que cuidara de quien era en realidad: “Nunca dejes de cuidar, proteger y amar a la niña que llevas por dentro. Besos para tus papis @anelizzilena @pepeaguilar_oficial por haberte traído a este mundo y a Dios por compartirte con todos nosotros. We LOVE you very much. Oh y mi pequeña Anabella mi hija (tu fan #1) te manda muchos besitos. No se cansa de escuchar todas tus canciones así que tu sigue cantándole bonito a la bendita VIDA” finalizó la conductora.