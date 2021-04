A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante de 17 años de edad, compartió una imagen que ha sido del agrado de sus seguidores, ya que la talentosa artista musical, aparece como una sexy pistolera, al más puro estilo del viejo oeste, y si bien la imagen no es tan clara, los fans no dejaron de hacerse presente.

No es la primera vez que la cantante muestra su lado más sensual a sus seguidores, pues es muy normal que publique fotos muy ardientes y se ha convertido en una de las artistas musicales más hermosas de todo México, además de también una de las jóvenes prospectos con mucho futuro en el ámbito de la música.

Ángela Aguilar. La hija de Pepe Aguilar no solo heredó de él su talento, de su abuela Flor Silvestre la joven de 17 años de edad heredó su gran belleza y simpatía y cada vez que puede no duda en mostrarla en sus redes sociales en donde cuenta con miles de seguidores.

Luciendo unos jeans ajustados, un corset y un sombrero vaquero, la joven posa para la cámara dentro de una cantina antigua, que simula al viejo oeste, la foto no logra captar bien el rostro de Ángela, ya que la sombra cubre todo su cuerpo, pero aun así no dejo de romper corazones.

Y es que Ángela Aguilar con todo y sus 17 años se siente muy sexy y los ejercicios que realiza a bordo de su caballo para estar en forma y aprender jaripeo a la vez, surten efecto en las postales que comparte para sus seguidores, siendo el look de vaquera el que predomina en la gran mayoría.

“Que lindo se te ve el cabello largo”, “The pony”, “Me gustaría ver a Angela vestida como las actrices de la época de oro del cine mexicano estaría muy genial”, “La más hermosa”, “La más bella”, “pelo largo, me encanta!”, “Me gustas mucho”, “Eres bellísima”, “Preciosa y hermosa guapa linda”, le comentaron sus fanáticos.

“Que hermosa!!!!!!!”, “te voy a besar tanto, que el que me logre sacar de tu boca será el próximo rey Arturo”, “Tu simplemente eres perfectamente hecha por Dios “, “Awww te amo mi niña”, “Te freseas y no pasamos el 14 juntos”, “Ángela ¿y si te llevo rosas?”, le escribieron a la hija de Pepe Aguilar.

El look predilecto para Ángela Aguilar en su acontecer diario es vestir jeans que va combinando con blusas y botas y accesorios distintos, como la ocasión en que dejó su vientre descubierto por una blusa brillante rojo de mangas largas y su cintura diminuta fue la gran protagonista.

Proviene de una gran familia de artistas

La sexy Ángela Aguilar es nieta de El Charro de México, Antonio Aguilar también es una cantante mexicana-estadounidense de música mariachi.​ Obtuvo un notable reconocimiento después de interpretar “La Llorona” en la 19 entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en 2018.

“Angelita Aguilar eres muy bonita soy tu fan tengo caballo prieto saludos te quiero mucho quisiera verte en persona en Instagram”, “Ángela no te dejes vencer solo porque eres joven, muchos van a envidiarte”, “Bella me encanta es un ejemplo a seguir promoviendo las rancheras me encanta seguimos escuchando Bella música con una niña Jovita”.