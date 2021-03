La cantante Ángela Aguilar sorprende a sus seguidores en redes sociales

Mostrando escote, la hija de Pepe Aguilar comparte contundente mensaje por el Día Internacional de la Mujer

“Por mí, por ti, por ellas, por nosotros, vivas libres y sin miedo”, expresó

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante Ángela Aguilar comparte contundente mensaje con sus fans y muestra escote al mismo tiempo.

Con apenas 17 años de edad, la hija de Pepe Aguilar tiene gran alcance en redes sociales. Simplemente, en su cuenta oficial de Instagram tiene más de 5 millones se seguidores.

En su publicación más reciente, Ángela Aguilar posa de frente a la cámara con pronunciado escote que cubre con un ramo de flores, además de expresarse de la siguiente manera:

“Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Por ser libres y no valientes. Por recordar, no felicitar. Por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas”.

Para terminar con su mensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, la cantante dijo: “Por mí, por ti, por ellas, por nosotros, vivas libres y sin miedo”, además de adjuntar los hashtags “Ni una menos”, “Somos una voz”, “8 de marzo de 2021” y “Somos la revolución”.

“Te admiro”: Ángela Aguilar

A pesar de los cientos de comentarios en los que le expresaban su cariño y apoyo, Ángela Aguilar solo le respondió a la usuaria “Constancity”, a quien le dijo que la admiraba.

“No se queden calladas, paren ya el feminicidio”, “Me siento orgullosa de que seas mi diosa”, “Belleza única”, “Eres hermosa”, “Te amo”, Eres preciosa”, “Ni una más”, “Un día espero conocerte”, “Eres increíble”, “Todas las mujeres son arte”, “Por ti le echo ganas a la escuela“, “La de morado me deja siempre enamorado”, expresaron algunos internautas.