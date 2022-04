“Ella si fue traicionada, pero no me dicen (sus cartas) que fue por una mujer, me sale que esta traición fue por parte de un hombre, que aparece con la cabeza agachada, arrepentido de lo que hizo, pero es muy importante el dinero, a manos llenas, para esta persona que entró en la vida de la familia Aguilar”, comentó.

Fue por medio de su canal oficial de YouTube , donde cuenta con más de un millón 300 mil suscriptores, que la vidente no se guardó nada en su lectura de cartas, enfatizando más que nada en lo que está pasando hoy en día por la mente de la intérprete de temas como La llorona y Dime cómo quieres.

“Él ha jugado con el corazón de otras mujeres, él ha estado con otras chicas y lo que le ha hecho a aquellas, te lo va a hacer a ti. Esto le cayó como anillo al dedo para dar mucho de qué hablar, lo hizo muy mal, y aquí veo que él estará ‘guerreando’. Este 2022 no lo va a terminar nada bien y comenzará el 2023 muy fuerte”.

Antes de continuar con otra carta, Vieira Vidente adelantó que el novio de Ángela Aguilar, el compositor Gussy Lau, hablará de todo lo que pasó a raíz de la filtración de fotos: “Esta niña ha estado vendada por este chico, y si ella me estuviera escuchando, le diría que tú no fuiste, ni eres, ni serás el primer amor de Gussy Lau”.

En otra carta, le apareció a la vidente ‘El sol’, la cual indica que el sol volverá a brillar de nueva cuenta para la joven cantante, principalmente en el aspecto personal: “Esto no te va a afectar en lo profesional, todos tenemos en la vida un pasado, una historia qué contar, nadie es perfecto y ahora le tocó a ella”.

Y cuando nadie lo veía venir, Vieira Vidente se dirigió a Ángela Aguilar: “Mi niña, no te preocupes, yo sé que estás entre la espada y la pared. En las cartas a ella la veo ‘bien firme’, pero estás entre tu padre y él (refiriéndose a Gussy Lau). Sé que amas mucho a tu papá y sé que estás triste porque sientes que traicionaste el amor de tu padre”.

“Aquí veo también que ustedes van a estar combatiendo, luchando contra muchas personas, pero no veo que Pepe Aguilar vaya a meter a este niño (Gussy Lau) en corte (refiriéndose a entablar una demanda, pues cabe recordar que la cantante cumplió la mayoría de edad hace apenas unos meses)”.

A punto de terminar con su lectura de cartas, Vieira Vidente reveló que tras este escándalo de Ángela Aguilar, la familia Aguilar estaría “destruida”, y a pesar de que Pepe Aguilar le dio la mano, en realidad está molesto con la joven, pues es algo que no se esperaba y se siente traicionado.

¿Ángela Aguilar se enamoró de Gussy Lau?

La reconocida psíquica aseguró que, efectivamente, Ángela Aguilar sí se enamoró del compositor Gussy Lau: “Le gustan los hombres mayores, pero no significa que cometió un pecado grande, aparte aquí me sale que él no la tocó indebidamente cuando ella tenía 17 años de edad.

“Si Pepe Aguilar me estuviera escuchando, o la familia, esto no pasó más de besitos, abrazos, pero yo veo que ella va a dar una conferencia de prensa en estos días, sé que hizo un comunicado por Instagram donde estaba destruida y destrozada, pero ella hablará con la verdad, pero no lo va a acusar de nada”.