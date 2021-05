Ángela Aguilar se enojó con su padre Pepe Aguilar luego de que el cantante intentara defender a su hija tras su interpretación del Himno Nacional

Pepe Aguilar publicó un video donde afirmaba que su hija la había ‘regado’

Los comentarios de los seguidores del cantante no se hicieron esperar La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar se enojó con su padre luego de que el cantante mexicano intentara defender la presentación de su hija antes de la pelea de “El Canelo” Álvarez tras recibir múltiples críticas. En un video de casi 14 minutos publicado en la cuenta de Instagram de Pepe Aguilar, el mexicano salió en defensa de su hija de 17 años, aunque Ángela no parecía muy contenta con los comentarios de su padre. Pepe Aguilar dijo que Ángela la había ‘regado’ En el video, el cantante dijo que le divertía mucho ver cómo la gente le prestó más atención al error de su hija que a la relevancia del evento. “No hay que perder el objetivo y es que se rompió el récord de asistencia para una pelea en Texas, que lo rompió un mexicano, que se volvió a abrir de nueva cuenta el entretenimiento que marca un antes y un después. Eso es lo importante”. Con su muy particular estilo, Pepe Aguilar charló sobre las críticas a Ángela Aguilar y aseguró que sí hubo fallas en su actuación, aunque también aseguró que muchos de los malos comentarios estaban hechos sin fundamentos. “Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla”. Para ver el video haga click AQUÍ.

Pepe Aguilar dijo que su hija cantó como si hubiese tomado pastillas Aunque el padre de la joven artista salió en defensa de su hija, dijo en tono jocoso que había cantado como si se hubiese tomado unas pastillas. “Les voy a decir en qué la regó. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘slow me down’: muy lento”, aseguró. “Si la regó, si ella se monta en un escenario así tendría que haber tenido la capacidad de haber salido de ese problema, pero no la tiene, no la tuvo”, dijo el cantante quien aseguró que el problema más allá de una mala entonación había sido un error de sonido.

Ángela Aguilar enojada responde a su padre Hay un momento del video donde se escucha en el fondo la voz de Ángela, quien también iba a bordo del auto donde se trasladaba Pepe Aguilar. En el video se alcanza oír que Ángela le pide a su padre que no la siga ayudando. “Oigan, no me ayuden más. Gracias”, dice la cantante. Ángela Aguilar parecía enojada con los comentarios de su padre ya que en lugar de calmar la situación, parecía estar avivando aún más el hecho de que en efecto sí hubo un gran error en la interpretación de la joven.

Pepe Aguilar defendió su participación en el evento “Lo que nosotros quisimos a hacer aquí fue mostrar nuestra mexicanidad, no vinimos a lucrar porque no nos pagó el canal por estar aquí, nos invitó y con mucho gusto vinimos. Es un honor haber estado y las veces que nos inviten vamos a hacerlo”, indicó el cantante. “Somos humanos, la podemos regar. Yo nunca la he regado, he estado ante reyes, príncipes, presidentes, finales, tantas veces me han invitado a cantar el himno nacional: jamás la he regado”, aseguró luego de volver a repetir que su hija sin duda la había ‘regado’.

Los comentarios no tardaron en aparecer “Ahi tienen, nadie más objetivo para criticar a Ángela que su mismo manager, productor y padre el señor Pepe Aguilar. Yo si me percate que a cada momento llevaba su mano a sus oÍdos y no podia escuchar bien, y eso es parte por la que canto también lento. Esperaba con ansias tu en vivo para que dejaras las cosas claras” escribió una persona en apoyo a los comentarios de Pepe. Sin embargo, otros criticaron que el cantante mexicano fuese tan directo y resaltara que su hija sí había cometido un gran error en su presentación. “Pero no le restriegues a tu hija que tu nunca jamás la has regado ante reyes y no sé cuanta cosa ¿El video fue para defenderla o acabar de hacerla sentir mal?”

‘También deberían de criticar lo bueno’ “Repito, no la estoy defendiendo, pero si a mí me hubiera pasado lo que le está pasando a ella, pura tisnada que lo canto así, porque discúlpenme señores, pero de repente les da amnesia, así como critican lo malo también deberían criticar lo bueno, a ver por qué no me criticaron los fregón que me salió a mi, lo que canté ayer, o lo que cantó este wey (Leonardo Aguilar)”, expresó Pepe Aguilar en su video. “Pero bueno, volvamos al error, el problema es que estaba cantando como 30 bmps más abajo de lo normal, y entonces los mexicanos nos íbamos a la guerra muy despacio, pero eso no tienen nada que ver con lo que la están criticando, hubo dos tres weyes que se dieron cuenta de eso, todos los demás bola de borregos, no saben ni qué fregados están diciendo”.

Justifica la entonación del Himno Nacional de su hija Ángela Aguilar “Pa’ empezar el Himno Nacional no se canta, se entona, pa´ empezar, porque tienes que seguir ciertas notas, mismas que hemos practicado infinidad de veces, mucha gente dice que lo cantó agringado, lo cantó modulando o lo cantó modificando la melodía, no es cierto, solamente lo cantó más lento”, aseguró Pepe Aguilar. “… Y lo estaba cantando más lento y está mal cantando… Cuando salé Ángela, los audífonos que traía pues no servían, no se oían, y el error de Ángela ahí, el error que no me hubiera pasado a mi, es que se hubiera olvidado de eso, y no pensar que había bocinas como normalmente hay en estadios, pero era imposible que hubiera con setenta tantas mil gentes”. Archivado como: Ángela Aguilar enojada.

Ángela Aguilar no será multada por cambiar entonación del Himno Nacional La cantante Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, no será multada luego de que cambiara la entonación del Himno Nacional, previo a la pelea del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de acuerdo a información de la agencia EFE y Radio Fórmula. La Secretaría de Gobernación (Segob) descartó aplicar cualquier sanción a la cantante Ángela Aguilar, quien este sábado cambió el tono del Himno Nacional mexicano en la función de box encabezada por Saúl “El Canelo” Álvarez en Dallas, Texas y pudo ser mutlada.

Fue respetuosa Autoridades de la dependencia federal mexicana aclaró que la joven cantante Ángela Aguilar no será multada porque no contravino los artículos 38 y 39 de la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales, ya que la interpretación no tuvo alteración en la letra. La multa pudo ascender a 1,760 dólares. Aclaró que si bien la entonación no fue la que todos reconocemos, fue ejecutada de manera respetuosa y se realizó a capela, lo que pudo influir en la variación y escucharse de manera diferente, pero sin cambiar los aspectos originales de la canción. Archivado como: Ángela Aguilar enojada.