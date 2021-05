La menor de la dinastía Aguilar fue la encargada de entonar el Himno Nacional en la pelea del Canelo

Las críticas sobre la actuación de Ángela Aguilar no se hicieron esperar

Pepe Aguilar defendió a su hija tras las críticas que recibió por su interpretación del Himno Mexicano Ángela Aguilar críticas himno. La noche del sábado se realizó la pelea de box de Saúl El Canelo Álvarez contra Billy Joe Saunders, donde el mexicano se llevó la victoria por nocaut. La encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano fue la cantante Ángela Aguilar. Inmediatamente las críticas hacía las interpretaciones de Ángela Aguilar no se hicieron esperar, convirtiendo Trending Topic la actuación de la joven cantante, por lo que los memes y las comentarios comenzaron a inundar las redes sociales, al grado que su papá, el también cantante Pepe Aguilar, salió en defensa de la menor de la dinastía Aguilar. Ángela Aguilar críticas himno: No gustó su interpretación “No es hate, pero qué feo cantó el Himno Nacional esta niña, mi humilde opinión”, “de verdad pensé que fui la única que escuché, muy mal cantado”, “es que el himno es marcial! La cag…!”, “Si ponen atención, en sus discos de ella no es por nada, pero le arreglan mucho la voz”. ” Le cambió el tono, no me gustó”, “¡por qué los artistas insisten en cantar nuestro bello Himno como si fuera una balada? El Himno tiene su propia estructura y ritmo. No se trata de arrastrar las palabras y echarle tanta ‘crema a sus tacos'”, “lo cantó horroroso”, opinaron otros usuarios. VER VIDEO AQUÍ

Ángela Aguilar críticas himno: ‘Lo cantó horroroso’ Los malos comentarios sobre la interpretación que realizó Ángela Aguilar del Himno Nacional continuaron: “Lo cantó horroroso”, “parecía cámara lenta”, “creo canto mejor yo el Himno Nacional en los Honores a la Bandera los días lunes a mis alumnos, con el ritmo y tonada que debe ser… ese ritmo que hasta un niño va a decir que así no se canta el Himno”. VER VIDEO AQUÍ “No me gustó, sorry we, escucho muy estilo pausado, no sé”, “¿no pueden respetar el Himno Nacional Mexicano y cantarlo como es?”, “es el Himno Nacional Mexicano, no es una interpretación de alguna canción y ponerle tu tono o tu toque. Canta hermoso, pero así no es el Himno Nacional Mexicano, lo siento por esta vez”.

Ángela Aguilar críticas himno: “El Himno Mexicano no se canta así” “Mala elección de la niña cantarlo así, el Himno Mexicano no se canta así”, “cantó horrible”, “nombre qué onda, se fue en un viaje, lo cantó muy, muy lento y no se oyó bien”, “pues cantará muy bien, pero el Himno a mí en lo personal no me gustó como lo cantó”, fueron otros de los comentarios de los internautas. “Qué feo, así no se canta el Himno, estará afinada, pero así no se debe cantar”, “se le debe un respeto al Himno Nacional, deben de poner gente adecuada para dirigir, no artistas estúpidos que se cuelgan de estos eventos para sobresalir”, opinaron otros usuarios.

Ángela Aguilar críticas himno: “Qué falta de respeto” “Sí, qué falta de respeto, en México en la escuela desde pequeño te enseñan el Himno y así no va, le cambió el tono”, “de hecho esta criada en USA, solo es mexicana cuando va cantar”, “ella es americana!!! Criada en México, me gusta su talento en su área, pero esta vez le falló”, escribieron otros usuarios de redes sociales. “El Himno Nacional Mexicano no se canta como tú quieras”, “hoy no fue su noche para Ángela, no se le escuchó nada bien.. por mucho Jennifer Peña se llevó a las dos cantando el Himno de sus países … Pero el show de los tres sí se vio muy bien…”.

Ángela Aguilar críticas himno: Pepe Aguilar sale a su defensa Tras las críticas que le realizaron a Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional Mexicano, su papá Pepe Aguilar salió en su defensa. En un video colgado en su cuenta de Instagram, habló sobre la actuación de su hija y dijo que le divertía mucho ver cómo la gente prestó más atención a eso, que a la relevancia del evento. Con su muy particular estilo, Pepe Aguilar charló sobre las críticas a Ángela Aguilar y aseguró que sí hubo fallas en su actuación, aunque también aseguró que muchos de los malos comentarios estaban hechos sin fundamentos. “Sí hubo un error, claro que la regó, pero no es para fusilarla”. VER VIDEO AQUÍ

‘La regó, punto ya la regó’ “La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de slow down. No es para justificarla, la regó, punto ya, la regó, punto se acabó. 17 años, 73 mil personas después de un año y medio de no cantar, llegar ver eso, no es poca cosa”, dijo Pepe Aguilar en el video que subió a su cuenta oficial de Instagram. “No es para justificarla, la regó, punto la regó, ya señores”, narró el cantante, quien inmediatamente dio a conocer los detalles que había detrás de es “regazón”, como él llamó a la desafortunada actuación que tuvo su hija Ángela Aguilar al interpretar el Himno Nacional en la pelea del Canelo.

‘También deberían de criticar lo bueno’ “Repito, no la estoy defendiendo, pero si a mí me hubiera pasado lo que le está pasando a ella, pura tisnada que lo canto así, porque discúlpenme señores, pero de repente les da amnesia, así como critican lo malo también deberían criticar lo bueno, a ver por qué no me criticaron los fregón que me salió a mi, lo que canté ayer, o lo que cantó este wey (Leonardo Aguilar)”, expresó Pepe Aguilar en su video. “Pero bueno, volvamos al error, el problema es que estaba cantando como 30 bmps más abajo de lo normal, y entonces los mexicanos nos íbamos a la guerra muy despacio, pero eso no tienen nada que ver con lo que la están criticando, hubo dos tres weyes que se dieron cuenta de eso, todos los demás bola de borregos, no saben ni qué fregados están diciendo”.

Justifica la entonación del Himno Nacional de su hija Ángela Aguilar “Pa’ empezar el Himno Nacional no se canta, se entona, pa´ empezar, porque tienes que seguir ciertas notas, mismas que hemos practicado infinidad de veces, mucha gente dice que lo cantó agringado, lo cantó modulando o lo cantó modificando la melodía, no es cierto, solamente lo cantó más lento”, aseguró Pepe Aguilar. “… Y lo estaba cantando más lento y está mal cantando… Cuando salé Ángela, los audífonos que traía pues no servían, no se oían, y el error de Ángela ahí, el error que no me hubiera pasado a mi, es que se hubiera olvidado de eso, y no pensar que había bocinas como normalmente hay en estadios, pero era imposible que hubiera con setenta tantas mil gentes”.

Pepe Aguilar da su versión de los hechos “Sino tienes la experiencia vas a cantar así de lento tratando de compensar y tratar de llegar a eso. Los que conocen saben de lo que estoy hablando, repito, esto no es pretexto, y sí la regó, y tendría que haber tenido, si va y se monta en un escenario así, de haber tenido la capacidad de haber salido de ese problema, ok.”, continuó con su narración. “Pero no la tiene, no la tuvo (la experiencia), y unas por otras, pero si la chavita la está rompiendo a los 17 años es porque ha trabajado muy duro desde muy chiquitita, pero tiene 17 años, entonces wait a moment güero”, siguió contando el cantante Pepe Aguilar.