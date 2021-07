Ángela Aguilar habla sobre la presentación de Karol G

Confiesa que ella nunca había escuchado groserías en ese tipo de música

Mayeli Alonso salen en defensa de Karol G Se revela video en donde Ángela Aguilar habla sobre la presentación de Karol G en los Premios Juventud con mariachi y provoca que incluso Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, salga a su defensa, argumentando: “Por eso los artistas de otros géneros muy pocas veces toman en cuenta a los mexicanos”. Fue el pasado 22 de julio que durante la ceremonia de los Premios Juventud, la cantante de música urbana, Karol G apareció cantando su sencillo 200 copas en compañía de música mariachi, desencadenando un sin fin de criticas entre los usuarios. Ángela Aguilar habla de la presentación de Karol G Tras esto, este 27 de julio se reveló un video en donde la hija de Pepe Aguilar, la cantante de 17 años, Ángela Aguilar, quien es una de las promesas de la música mariachi, reaccionó ante la presentación de Karol G, provocando un gran asombro entre seguidores, a tal grado de que incluso Mayeli Alonso salió en defensa de la colombiana. De acuerdo con el breve clip publicado por la cuenta de Instagram @chamonic, se compartía un video en donde un reportero del programa Suelta la sopa le preguntaba a Ángela Aguilar que opinaba sobre este hecho, el cual provocó gran molestia entre los usuarios mexicanos.

“Yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en la música”: Ángela Aguilar reacciona a la presentación de Karol G De acuerdo con el breve clip, el reportero le cuestionaba qué opinaba Ángela Aguilar respecto a esta presentación de Karol G cantando un de sus éxitos, el cual es del genero de reggaetón, interpretándolo con música mariachi, y para sorpresa de muchos, la más joven de los Aguilar tenía varias cosas que decir: “Yo creo que la música es universal, y todos la pueden cantar, pero yo nunca había escuchado a alguien decir malas palabras en este tipo de música“, contestó sin más Ángela Aguilar ante el cuestionamiento del reportero, sin embargo, lo que menos se esperaba era que la ex pareja de Lupillo Rivera saliera en defensa de la colombiana, afirmando que por eso a los artistas mexicanos casi no los tomaban en cuenta.

Mayeli Alonso reacciona ante los comentarios de Ángela Aguilar sobre la presentación de Karol G Sin embargo lo que muchos no nos esperábamos era que la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso reaccionara a estas palabras sobre la presentación de Karol G en lo Premios Juventud presentando su sencillo 200 copas acompañada de un mariachi y para variar, la empresaria estadounidense no lo tomó muy bien, así lo dejó ver en los comentarios de la publicación de @chamonic: “Por eso los artistas de otros géneros muy pocas veces toman en cuenta a los mexicanos. Por delicaditos que somos y nada más vemos en qué fallan para criticar” comenzó a argumentar la ex de Lupillo Rivera en la publicación, saliendo en defensa de Karol G ante las palabras de Ángela.

“Deberían los artistas de apoyarse” Mayeli Alonso reacciona a los comentarios de Ángela Aguilar sobre la presentación de Karol G Y es que, a pesar de Ángela Aguilar solamente argumentó que nunca había escuchado groserías en ese tipo de música, Mayeli Alonso “reprendió” a la más joven de los Aguilar, argumentándole que mejor deberían de apoyarse entre artistas, en vez de estar criticando y juzgando: “Hay muchos artistas de mariachi que dicen: perra vida, ahí te va inútil, rata inmunda, jajaja es más nosotros mismos al escuchar mariachi nos salen las groserías. Deberían las artistas de hoy apoyarse y no andar dando golpecitos con ganchito. Caramba APLAUDAN LA MUSICA NO EL ODIO”, comentó molesta Mayeli Alonso ante los comentarios de Ángela en contra de la presentación de Karol G.

“Es cuestión de gustos” seguidores reaccionan a los comentarios de Ángela Aguilar y Mayeli Alonso sobre la presentación de Karol G Diversos usuarios comenzaron a llegar, en donde daban diferentes puntos de vista respecto a la presentación de Karol G en compañía de Mariachi: “Mi opinión es que estuvo pare, la neta a mi si me gusta que los artistas sean versátiles y rompan géneros. Si no les gusto, next, se espantan por una mala palabra siendo que el mundo va de mal en peor”. Otros dieron apoyo a las palabras de Ángela Aguilar: “Muy bien dicho Ángela”, “Así es, hay que tener respeto a la cultura y como dicen, zapatero a tus zapatos”, “Se nota que ella sí tiene educación”, “Muy bien dicho, que mejor diga sus palabras vulgares en sus canciones de reguetón”, “Muy bien dicho, el mariachi representa la cultura de México y no se dice malas palabras”, se comentó en ese entonces. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Noelia acusa a Karol G de faltarle el respeto a la música por su interpretación en los Premiods Juventud Sin embargo, Ángela Aguilar no fue la única que opinó distinto respecto a la presentación de Karol G, ya que hubo otra artista que sin tapujo alguno, se fue en contra de la cantante colombiana. Se trata de la cantante boricua Noelia, quien arremetió sin miedo alguno y descalificó la presentación de la ex de Anuel AA. De acuerdo con el portal El Heraldo, el disgusto de Noelia se suscitó después de la colombiana se presentara con todo y mariachi interpretando la canción 200 copas, ante esto, la boricua le recriminó a Karol G, argumentando que ella no tenía ningún respeto por la cultura mexicana y que para hacer eso se requería de la aceptación del público mexicano. Archivado como Ángela Aguilar opina sobre la presentación de Karol G

“No tiene carrera en México, ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa” Fue mediante varias declaraciones en donde pudimos observar la inconformidad de la también cantante Noelia, en donde sin miedo alguno criticó fuertemente la presentación de Karol G: “No tiene carrera en México, ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa. Des que yo comencé mi carrera, yo tuve una formación en la que a mí se me enseñó que la cultura mexicana se respeta”. “La música mexicana se debe de respetar, y más si estamos hablando de mariachi, ya para cuando yo vine a cantar mariachi yo ya llevaba como 15 años de carrera consagrada en México, aceptada por los mexicanos y casada con un mexicano, era parte ya de mi vida la cultura mexicana”, reprendió contra la cantante de Bichota. Archivado como Ángela Aguilar opina sobre la presentación de Karol G

Noelia expresó su inconformidad Posteriormente, Noelia confesó que ella no había cantado a lado de un mariachi hasta que el pueblo mexicano la amó y la aceptó: “Los amaba y ellos me amaban, y en ese momento honrando a los mexicanos, y agradecida con todo el apoyo que me habían dado me atreví a cantar mi primera canción mariachi romántica, y me vestí del atuendo que usan las mexicanas al cantar mariachi”. Noelia también confesó que Karol G incurrió a la primera falta de respeto: “Rocío Durcal lo hizo con mucho respeto, con una carrera larguísima de cantante, entonces esa es la primera falta de respeto”, confesó. Archivado como Ángela Aguilar opina sobre la presentación de Karol G. PUEDES VER LA PRESENTACIÓN DE KAROL G AQUÍ

“¿Cuál era la necesidad de manchar la música mexicana?” Las cosas no acabaron ahí, ya que la intérprete de Candela, agregó: “Lo otro que digo, es, teniendo una noche tan importante para ella y su género, donde estaba ganando tantos premios, donde recibió tantos premios, cuál es la necesidad de manchar la música mexicana, ensuciándola de esa manera”. Noelia también criticó fuertemente los movimientos que hizo Karol G durante su presentación: “La ensució haciendo un ademán con la mano, haciendo con los labios una frase soez, que representa, vamos, llamar lo que es la agresión verbal entre pareja, porque si lo ven bien eso es lo que está manando a las mujeres que hagan para que supuestamente los hombres ya no se porten mal con ellas”. Archivado como Ángela Aguilar opina sobre la presentación de Karol G