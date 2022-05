Ángela asegura que Pepe Aguilar la hizo llorar tras llevarla al estudio de grabación

La joven de 18 años de edad contó a ‘Cheleando con las estrellas’ que su padre la puso frente al micrófono para que interpretara el tema ‘I Will Always Love You’ de la icónica cantante Whitney Houston, “Cómo a los cuatro años me metió mi papá al estudio de grabación y esto no lo he dicho, pero a grabar una canción de Whitney Houston y me hizo llorar”, compartió Ángela Aguilar durante la charla.

“Me hizo llorar en el estudio porque mi papá sabe de lo que yo soy capaz, pero a los cuatro años tú no sabes de lo que eres capaz… Y desde ese momento como que cambiamos el chip con el que manejamos esas cosas, me metí a clases de opera a los tres cuatro años, estuve ahí hasta los cinco o seis”, añadió la cantante de regional mexicano. Archivado como: Ángela Aguilar comparte momento.