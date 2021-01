A pesar de que no se sabe si este es un tinte permanente, o solo es pintura que te dura apenas unos meses, los usuarios no pasaron por alto el cabello verde de Ángela Aguilar, ya que entre elogios, y piropos, la hija de Pepe Aguilar presumía su “nuevo look”.

Ante este nuevo look de Ángela Aguilar, con su cabello completamente verde aqua, seguidores no pasaron por alto su fotografía.

Ya que hubo varios de ellos que quedaron enamorados con la belleza que posee la también nieta de Flor Silvestre, con todo y el cabello verde:

“Ángela no inventes, me encantó”, “Que bonita Ángela, amo tu voz, eres una inspiración, espero un día conocerte, eres muy linda”, “Eres hermosa”, “Te ves divina”, “Hermosa, me encantaaaas”.

Por otra parte, hubo usuarios, que no estuvieron bastante satisfechos con el nuevo cabello color verde que Ángela Aguilar presumía en su fotografía en redes sociales.

Ya que un seguidor, bastante ofendido con el cambio, escribió lo siguiente: “¿Queeeeee? Te caíste de mi pedestal”.

A lo que varias chicas salieron en defensa de Ángela Aguilar: “Nadie te preguntó viejo ruco”, “Se ve que te preocupa muchísimo JAJAJA”.

“Taan bella, pero ese color no te va, esa es esencia que tienes tu”, escribió otra internauta.

Otro usuario escribió: “No no, mi amor no empieces a echarte a perder ese cabello, no te va”. Y otra chica le responde: “¿Mi amor? Iugh, eres un señorrrr”, “Es su cabello, no el tuyooo”, “Ah como es usted tan metiche”, “Ella puede pintarse el cabello como guste señor”.

Fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en la fotografía en donde Ángela Aguilar lucía bastante diferente con su cabello verde.