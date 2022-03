Ángela Aguilar ¿regañó a su equipo de trabajo porque se le cayó la falda en concierto?

Le regalan 1500 rosas y se pone nerviosa; Piolín hace que se confiese Ángela Aguilar y sus rosas, dan de qué hablar. La hija de Pepe Aguilar dio una entrevista para el show de Piolín en donde habló de varios temas polémicos que no se quedó guardados, entre ellos la reciente escena bochornosa donde se le cae la falda en pleno concierto, lo que le encontraron sus papás cuando le revisaron el celular y hasta el misterioso ‘galán’ que debe tener. Y es que, conforme avanza su carrera, la jovencita adquiere más fama y ahora, por primera vez está ofreciendo conciertos en solitario y por dicha razón, se presentó en una entrevista vía Zoom con el ‘Show de Piolín’, en donde se le cuestionó sobre todo y lo más impactante fue ¿ya tiene novio por un impactante regalo que recibió? La joven cantante confesó si regañó a su equipo de trabajo porque se le cayó la falda en concierto Muy animada, Ángela Aguilar narró de lo que pasó hace unos días en pleno concierto de México donde se le cayó la falda y el video del momento se hizo viral, pero ella lo tomó de muy buen humor cuando el Piolín le cuestionó si su papá o ella regañaron a su equipo de trabajo por el incidente: “Es que no fue así, todo mundo me está haciendo sentir como que no traía nada abajo, traía unos pantalones por favor, era el siguiente cambio pero yo ya quedé con mis vestuaristas y les dije ‘pónganme más clips’ para que no se me caiga la falda por el amor De Dios, pero todo salió bien”, dijo entre risas sobre el momento.

Ángela Aguilar defiende sus raíces y desmiente que no le guste ser mexicana La joven de descendencia mexicana y americana, aunque ella nació en Los Ángeles, desmintió que no le guste tener una conexión con México, porque siempre presume sus raíces y no se quedó sin decirlo: “Yo soy sólo una niña a la que le gusta cantar, a mi me encantan mis tradiciones, me encanta ser México-americana y si yo puedo traer mi música y la música de México a más personas es mi honor completamente”, dijo. Sin embargo, el Piolín puso en ‘jaque’ a la hija de Pepe Aguilar con ciertas preguntas que provocaron que confesara cosas que pocos sabían de ella y su vida, pues reveló si sus papás le revisan su celular y qué es lo que encuentran en él, hasta las 1500 rosas que le llegaron a su camerino, de un misterioso galán.

¿Le revisan el celular y encuentran lo prohibido? Ángela Aguilar se confiesa A pregunta expresa del Piolín, Ángela Aguilar dijo que sus papás sí le han revisado el celular y hasta lo que le han encontrado en él: “Antes sí (le revisaban el celular), muy seguido pero ahora no… (Encontraron) una extrema cantidad de selfies, también una extrema cantidad de cosas y órdenes de Amazon y eso sí me regañaban seguido”, comentó. Y es que según sus palabras, mientras navega en redes sociales, ella se encuentra con publicidad que le hace querer comprar cosas: “Mientras estoy en TikTok, me salen muchas cosas que me hacen decir ‘yo las necesito’, pero sí, nada más mucho shopping y muchas selfies”, aseguró.

Le llevan a Ángela Aguilar rosas de un admirador ¿secreto? Otra de las cosas que se le cuestionaron y a ella le tocó contestarle al Piolín es si tiene novio, pues aparentemente muchos pretendientes le hacen regalos, aunque en esta ocasión Ángela Aguilar se impactó con una gran cantidad de rosas de parte de un misterioso galán ¿cantante, famoso? Ella misma se puso roja. “Es que me mandan flores tan seguido que ya no te puedo decir, no no Piolín no puedo decirte pero fue hace poquito y me encantaron y es que sabes qué, yo no soy tanto de flores porque me da tristeza verlas morir y entonces casi no quiero que me regalen flores, si me quieren regalar algo, regálenme una carta o así, pero esta vez sí las acepté…”, manifestó Ángela Aguilar.

¿Tiene novio? Las misteriosas rosas que le mandaron a Ángela Aguilar ¿Aceptó que son de un enamorado? La hija de Pepe Aguilar se vio acorralada y con mucha pena, casi dejó entrever que tiene un admirador cantante famoso que quiere con ella, de ahí que recibiera 1500 rosas de parte del misterioso galán y no le quedó de otra más que admitir que le gustó el detalle: “Fueron como 1500 flores, 1500 rosas o algo así llegaron a mi habitación de hotel y a mi show y fue como ‘ok, las acepto’… yo no te puedo decir nada, yo no te puedo decir absolutamente nada, me mata, cómo te explico que me matan, ya…”, dijo entre risas y el Piolín insistió “Nomás dime, ¿es cantante?”, a lo que ella respondió “Bueno, mi gira mexicana enamorada es buenísima”, para salirse por la tangente.

¿Se queja de su hermana Aneliz? Otra de las confesiones que la hija de Pepe Aguilar dio, es que su hermana Aneliz le quita su ropa y sus bolsas: “Fíjate que Aneliz (le quita), toda mi ropa, especialmente mis bolsas y zapatos, porque de chiquita me gustaba, si había un zapato muy caro que queríamos comprar, lo dividíamos en tres porque mi mamá, mi hermana y yo somos del mismo talle, pero ahora es al revés porque yo me los compro y mi hermana se los pone”, comentó Ángela. “Muchas veces, me doy cuenta porque lo sube a Instagram pero yo sólo le digo ‘Aneliz ¿qué te pasa’, pero el punto es que ella me roba la ropa, Leonardo no me roba nada porque imagínate que le quedaran mis tacones, eso no, como que no”, pero sí manifestó que su hermano se había enamorado de su amiga que estaba guapísima y a ella se le hizo muy incómodo todo.

¿No sabía que su papá fuera tan famoso? La joven cantante dijo que hasta hace unos años se enteró que su papá Pepe Aguilar era muy famoso, con la estrella en el Paseo de la fama en Hollywood o los reconocimientos que tenía, pero jamás pensó que tuviera tantos fans hasta que fue creciendo y se dio cuenta poco a poco de quién era hija. Actualmente, Ángela Aguilar dijo que se concentrará en su gira en solitario pero también participará en el ‘Jaripeo sin Fronteras’ junto a su papá Pepe y a su hermano Leonardo, mientras continúa creando nueva música y más convivencia con sus fanáticos en México y en EEUU. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DEL PIOLÍN A ÁNGELA AGUILAR.