Se sabe que Ángela Aguilar desciende de grandes artistas mexicanos, y no solo porque es hija de Pepe Aguilar, sino también porque tanto su abuelo y abuela fueron grandes exponentes de la música regional mexicana, los cuales heredaron el talento a sus hijos y nietos, quienes portan con orgullo este género.

El cantante Pepe Aguilar escribió lo siguiente para su madre: “Aunque no podamos celebrar juntos, te celebro todos los días con el mismo cariño de siempre y en tu cumpleaños, tu recuerdo está más vivo que nunca, feliz cumpleaños mamá”, comentó el también compositor a través de su cuenta de Instagram. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Aneliz, no se quisieron quedar atrás, y también le desearon un feliz cumpleaños a su abuela Flor Silvestre a través de redes sociales. Archivado como: Ángela Aguilar sorprende con vídeo de donde reposan los restos de su abuela Flor Silvestre

Con información del portal SDP Noticias, poco tiempo después de haber grabado el tema Dime cómo quieres, surgió el rumor que existía algo más que una amistad entre Ángela y Nodal, motivo por el cual Belinda se habría puesto celosa, incluso se dice que fue la responsable para que su novio no hiciera un dueto con Danna Paola.

Aseguran que Ángela Aguilar se ilusionó con Christian Nodal

No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de ver ‘el desaire’ que le hizo Ángela Aguilar a una nueva colaboración con Christian Nodal: “Yo si creo qué Ángela se ilusionó con Nodal. Algo muy de juventud, pero Nodal de ella no… Nodal, a pesar de su edad, está súper adelantado a su música”.

“Uy, Ángela, tan bien que te veías sin meterte en polémicas, tienes talento, no es necesario que te metas en los escándalos de la farándula”, “Qué bueno que Ángela se dio cuenta que este medio no es no más cantar, también se trata de ser humildes. Nodal canta muy muy bonito, pero se ha vuelto muy arrogante”. Archivado como: Ángela Aguilar sorprende con vídeo de donde reposan los restos de su abuela Flor Silvestre