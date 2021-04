Algunas leyes de transparencia policial que podrían haber divulgado el polémico video antes, no fueron aplicadas debido a los guardias no son “policías juramentados ni agentes del orden público según la ley”, incluso una ley estatal obliga a publicar estos videos corporales.

El video de la muerte del hispano Ángel Zapata Hernández, fue grabado el 5 de octubre de 2019. El caso permaneció oculto debido a que algunas leyes, no aplican para los guardias del Servicio de Tránsito Metropolitano, según el medio citado.

“La información inicial proporcionada por los testigos y los empleados de MTS indica que el hombre estaba actuando de manera errática y posiblemente estaba bajo la influencia. Los testigos no vieron ningún uso de la fuerza por parte de los empleados de MTS más que tratar de mantener al hombre en el suelo mientras pateaba y gritaba”, decía el comunicado obtenido por el rotativo angelino.

La única información que hubo tras la muerte de Ángel Zapata Hernández fue la declaración del Departamento de Policía de San Diego, misma que no incluyó detalles como que uno de los oficiales colocó su rodilla sobre su cuello por varios minutos.

Según Los Ángeles Times, los informes toxicológicos del hispano mostraron signos de marihuana, pero no ninguna otra droga ilegal. La familia, aseguró que le diagnosticaron esquizofrenia y que se le administraba medicamentos para su condición a diario.

Más, tarde la familia de Ángel Zapata Hernández confirmó que no querían que se distribuyeran las violentas imágenes. nadie fue acusado por la muerte del hispano a manos de los dos guardias del Servicio Metropolitano de Tránsito de San Diego.

La familia del hispano Ángel Zapata Hernández, no quería que el dramático video fuera divulgado. Un proceso de mediación con las autoridades derivó en el acuerdo de 5.5 millones de dólares indica el rotativo angelino. “Fue su solicitud específica, ‘No queremos que se publique en espera de la mediación’”, dijo el abogado.

Guardias no fueron acusados tras la muerte del hispano

El fiscal Summer Stephan del Condado de San Diego dijo que no “había pruebas suficientes para probar los cargos de asesinato o homicidio involuntario”. Los guardias no pueden ser ‘condenados’ y ya no trabajan para el Servicio Metropolitano de Tránsito, según reveló el rotativo angelino

El periódico San Diego Union-Tribune, se ha dedicado a identificar a los dos guardias que aparecen en el trágico video de Ángel Zapata Hernández. “Nuestra revisión encontró que no se puede demostrar que ningún acto específico realizado por un individuo, o en combinación, haya causado la muerte del Sr. Zapata-Hernández”, señaló una declaración del fiscal de distrito.