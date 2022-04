Y parece ser que los fanáticos no son los únicos que tienen ese sentir, pues el Umpire Auditor -quienes realizan un seguimiento de las malas decisiones de los árbitros de la MLB- anotó que Hernández falló 19 llamadas durante el juego, provocando que el árbitro sea catalogado como uno de los peores durante el juego, informó MARCA US. Archivado como: Ángel Hernández

Tal parece ser que el título de Ángel Hernández se ha esparcido rápidamente por redes sociales y los fanáticos no han dudado en llamarle “el peor árbitro de todos los tiempos” y es que el partido entre los Filis de Filadelfia y los Cerveceros de Milwaukee, auguró que esa reputación seguirá siendo tan mala que no hay habrá momento en que la retiren.

Ángel Hernández: ¿Qué pasó con Schwarber?

En medio del juego fue cuando Schwarber estalló de disgusto por un tercer strike cantado contra Hader y fue expulsado en el noveno por el árbitro del plato Ángel Hernández. Schwarber golpeó su bate, golpeó su casco e hizo un gesto salvaje a Hernández en un colapso digno de destacar antes de que lo vitorearan fuera del campo. Ambos equipos tuvieron problemas con Hernández durante todo el juego, indicó AP.

“Todo el mundo vio lo que estaba pasando”, dijo Schwarber. “No estoy aquí para enterrar a nadie, pero eso no fue muy bueno. Deseas eso, no sé cómo decirlo realmente, simplemente no fue muy bueno”, indicó en entrevista tras el juego. La decisión del árbitro causó la molestia de ambos equipos, quienes no han dudado en expresar su sentir. Archivado como: Ángel Hernández