El famoso empresario Ángel del Villar anuncia en redes sociales su contagio del coronavirus

El anuncio lo hizo a través de la cuenta de Instagram

“Yo estaba aislado hasta que dieran los resultados de mi prueba”

En las redes sociales está circulando un video del famoso empresario Ángel del Villar, exnovio de Chiquis Rivera donde está anunciando que en su prueba del coronavirus salió positivo.

Cabe mencionar que Ángel del Villar además de ser el exnovio de Chiquis Rivera también es un empresario mexicano que vive en Los Ángeles, California y que además es dueño de DEL RECORDS, una disquera importante en la música Regional Mexicano.

El video fue publicado por la cuenta de Instagram de Chicapicosa 2 en donde se puede ver al empresario sentado en una mesa que al parecer es de la oficina de su casa confirmando que está contagiado de coronavirus.

“El sábado pasado me empecé a sentir un poco mal y me espere hasta el Domingo para hacerme la prueba del COVID-19, y entonces estaba un poco aislado de mi mujer y de mi niña”, menciona al principio del video.

Después afirma: “Mis resultados salieron positivos el día lunes, yo solo tenía la garganta inflamada, no tengo los síntomas del que todo el mundo habla”.

Incluso el ex de Chiquis Rivera, afirma que era de las personas que no creían en el virus: “Yo era de las personas que decían que esto no existe que era solo pura propaganda, no me opongo a que exista y aun no lo creo, síntomas no tengo ninguno solo ando un poco mormado”.

Los seguidores no tardaron mucho en hacerse presentes dejando su comentario en el video: “Era de esperarse, siempre andaban rodeados de gente”, menciona un internauta. Otra internauta le explica la situación: “Lo que pasa a todos nos da diferente , yo no tuve los síntomas que mi esposo y los dos estamos positivos .

Ahora es diferente si eres de la tercera edad o tienes enfermedades crónicas , eso sí complica tus síntomas y una simple tos se puede volver neumonía”.

