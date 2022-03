Pero Ángela no es la única. La familia Aguilar está repleta de talentosos cantantes en los que obviamente destaca Pepe Aguilar, seguido de su hijo Leonardo y la propia Ángela. Pero hay otro miembro de la familia que no acapara tantos reflectores y sin embargo es toda una celebridad en las redes sociales.

Aneliz Aguilar estado salud: ¿Tuvo COVID?

Pero lo que más preocupó fue que la joven de 23 años de edad, hija de Pepe Aguilar, compartió un mensaje donde explica los motivos por los cuales no se había aparecido en su cuenta. Al parecer la influencer se encontraba enferma, ¿acaso Aneliz estuvo contagiada de COVID?