Luego del sensible fallecimiento de José José, mejor conocido como El Príncipe de la Canción , por fin se pudo leer el testamento que había dejado, y vaya sorpresa al saber que su exesposa, Anel Noreña, fue declarada como heredera universal.

Luego de que por fin se pudo leer el testamento del artista fallecido, Anel Noreña, quien estuvo acompañada de sus hijos Marisol y José Joel, a los cuales procreó con el llamado ‘Príncipe de la Canción’, no pudo contener la emoción ante los medios de comunicación.

Esto a causa de la polémica que ocasionó el documento leído, ya que dejó fuera a su última esposa Sara Salazar, y a su hija Sarita Sosa, por lo que Marysol respondió con contundente mensaje: “Anel es heredera universal y no hay, literal, otro testamento”.

De acuerdo al portal Uno TV, se expresó ante varios medios, la hija de Anel y José José, Marysol Sosa, quien también afirma que hasta la fecha no se les han comunicado sobre si existe otro testamento a nombre de su padre, quien perdió la vida en el año del 2019.

“Lo estoy digiriendo ahorita, anoche no pude dormir, estaba muy emocionada. Hoy yo soy José José, así que cualquier cosa referente, tienen que venir y decirme a mí, a todo mundo le va a tener que costar su marca y su nombre”, dijo Anel Noreña.

Anel aseguró que fue una sorpresa conocer lo que dejó establecido su exesposo: “Ayer pasó que se estaba llevando a cabo la última voluntad de José, hasta ahí te puedo decir. El verme tan cobijada por él me hizo sentir muy feliz, muy contenta, pero es eso, su última voluntad se está llevando a cabo ahora”.

Anel Noreña heredera universal: “Sara Sosa, y es una mujer calculadora y fría”

La exmodelo quiso señalar que su exesposo nunca dejó de ser mexicano, por eso cuando sus hijos fueron a buscar el cuerpo del cantante, se hizo a través del Consulado de México. Anel respondió sobre el “otro” testamento del cual habló Sarita Sosa:

“Eso sí no lo sé y ese es otro capítulo. Yo lo único que puedo decir respecto a Sarita, es que no es Sarita es Sara Sosa, y es una mujer calculadora y fría, que vino y arrancó a sus hermanos y a Laura (Nuñez), a su papá, agarró y se lo llevó a Miami y no lo volvió a ver nadie, esa es Sara Sosa”, expresó molesta Anel.