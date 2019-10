Página

En pleno homenaje de José José, su ex esposa Anel Noreña escribió un mensaje

En ausencia de Sara Salazar y Sarita Sosa, ahora fue la ex de José José la que aprovechó para acaparar la atención

Las críticas para Anel Noreña no se hicieron esperar

Después de tanto escándalo por la muerte de José José y de las peleas entre sus hijos José Joel, Marysol y Sarita Sosa, finalmente los restos del cantante llegaron a México para un homenaje en Bellas Artes donde miles de fanáticos y amigos se hicieron presentes, incluida su ex esposa Anel Noreña.

A través de su cuenta de Instagram, la ex esposa de José José levantó polémica con un mensaje: “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepé :Espérame en el cielo corazón. Que mi corazón te has llevado.Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor. Más allá de la eternidad”, comenzó escribiendo.

“Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos”, continuó.

Y la mamá de José Joel y Marysol Sosa, cerró su conmovedor texto así: “Hoy mi corazón está en duelo y te abrazo con la mirada. Mírame desde el cielo y espérame mi dulce amor. Descansa en paz mi amor… Pido un aplauso para el amor… hasta siempre”, finalizó.

Sin embargo, pareciera que los fanáticos de ‘El Príncipe de la Canción’ no estuvieron muy de acuerdo con el texto, pues Anel Noreña comenzó a ser duramente criticada con fuertes mensajes:

“Ridícula”, “Si eso era para tí, ¿por qué se casó con otra?”, “Qué señora, si José José la odiaba”, “Ahora sólo quiere llamar la atención”, “Payasa después de que lo dejó en la ruina a José José y le valió dejarlo viviendo en un taxi hasta que fue rescatado por Ricardo Rocha y el Sr. Vicedo quienes lo llevaron a una clínica de recuperación”, “Que ridícula! Hace años que no estaban juntos. Él se casó con Sara y formó familia. Que falta de respeto a la viuda”, se pudo leer en las cuentas de Suelta la Sopa y El Gordo y la Flaca, donde se reposteó la publicación de Anel.

Pero las cosas no terminaron allí, pues en Bellas Artes, la ex esposa de José José dio entrevistas.