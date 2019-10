Página

Luego del fallecimiento de José José, Anel Noreña fue desenmascarada

Tras jurarle amor y enviarle un emotivo mensaje, surgió un video donde la ex esposa del cantante hace todo lo contrario

Los internautas no dudaron en expresar sus distintos puntos de vista

Anel Noreña, la ex esposa de José José y madre de sus dos hijos mayores fue expuesta en un video que resurgió, donde el ‘Príncipe de la canción’ aseguró que fue la ‘chequera’ de su ex mujer.

Tras la muerte de José José y la polémica con sus restos, en donde estuvieron involucrados sus hijos en una disputa por el destino del cuerpo del cantante, la controversia continúa.

Para muchos Sara Salazar, viuda de José José y Sarita Sosa, hija menor del cantante, fueron las ‘villanas’ de la historia, ya que ellas querían que sus restos se quedaran en Miami, mientras José Joel y Marysol, hijos mayores del ‘Príncipe’ así como Anel Noreña, ex esposa del intérprete, lucharon para que fueran traídos hasta México.

Esto llenó de alegría al pueblo azteca y a un amplio sector de los fans del fallecido intérprete, pudiendo así cumplir lo que parecería haber sido su última voluntad.

La mitad de las cenizas de José José fueron llevadas hasta el Panteón Francés, donde se enterraron junto a su madre.

Ante esto, José Joel, Marysol y Anel Noreña fueron ‘los héroes’ de la historia.

Sin embargo, una publicación de ‘El Gordo y La Flaca’ cambió la perspectiva que se tenía de la ex esposa de José José, en donde se revelaron entrevistas de hace algunos años, donde el cantante no dudó en arremeter en contra de su ex pareja.

Para comenzar el clip, se puede ver un fragmento de una entrevista hecha en el 2006, en donde José José dijo: “Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida”.

Posteriormente, en la misma entrevista de hace más de 10 años, el ‘Príncipe de la canción’ reveló que dejó a Anel Noreña y a sus hijos en las mejores condiciones económicas: “Yo me separé de la señora Anel, los dejé con su mansión en el Pedregal, con sus coches y seguía manteniéndolos; yo le daba a la señora Anel 10 mil dólares por mes”.

Posteriormente, se presentó una entrevista hecha a José José en el 2014, donde volvió a arremeter en contra de Noreña, asegurando que se adueñó de la fortuna del cantante.

“La señora financió a Pepe para poner la obra ‘de sus ahorros de la iglesia’ y ahora resulta que yo soy el que tiene dinero y ella vive de la caridad”, mencionó.

Para acompañar el polémico video de El Gordo y La Flaca se pudo leer: “Fui la chequera de su vida, no el amor de su vida. Así se refería @josejoseoficial a su ex @anel_norenamx“.

Una de las primeras en hacerse presentes ante el clip fue Laura Bozzo, quien escribió: “Muy pronto muchas cosas saldrán a la luz y veremos quienes son las verdaderas buitres en esta historia y con pruebas contundentes!!!!”, despertando aún más la polémica sobre los ‘héroes’ y ‘villanos’ en esta trágica historia.

“Sigan refrescando memorias , y dicho por el mismo José José. No es invento”, puntualizó uno más.

“Esa señora está loca, se le nota”, dijo otro más”.