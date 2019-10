View this post on Instagram

#repost @paulabarretov ・・・ #TBT Cuando @telemundo me invitó a personificar a @anel_norenamx una de las mujeres más importantes en la vida del maestro @josejosetlmd con @manueljoseoficial 🎶 #lavidadejosejose #miniserie #biografia #anos70 #anos80 #vozarron · · · · Se dice que cuando una historia marca se deja huella para siempre #recuerdos 🌸