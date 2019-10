Página

1 de 4

Anel Noreña, ex esposa de José José reveló si cobra por entrevista

La madre de José Joel y Marysol tuvo una charla con ‘Venga la Alegría’ tras las especulaciones

Asimismo, los internautas no tardaron en tomar parte en el caso con múltiples comentarios

Anel, ex esposa de José José aclaró si es verdad que está cobrando varios miles de dólares por entrevista tras la muerte del ‘Príncipe de la canción’.

Pareciera que el destino no deja al fallecido cantante ‘descansar en paz’, ya que son muchos los dimes y diretes que han surgido luego de que se diera a conocer su muerte el pasado domingo.

Una de las controversias más polémicas fue la noticia de que Anel Noreña, ex esposa del cantante y madre de sus dos hijos mayores, José Joel y Marysol, estaba vendiendo a 5 mil dólares (casi 100 mil pesos) las entrevistas.

Luego de que la periodista Chamonic diera a conocer un chat en el que aparentemente la ex del Príncipe de la Canción le solicita esta cantidad por brindarle una entrevista, Anel ofreció una aclaración al programa Venga la Alegría.

“No estoy dando entrevistas, tengo mucha tristeza de cómo están tratando el caso, entonces ahorita estoy concentrada con mis hijos y nada más, yo no cobro, no es cierto. (…) Desde el sábado es lo mismo, entonces no estoy dando entrevistas, muchas gracias, como tú has visto no he publicado absolutamente nada, por favor”, respondió la ex esposa de José José en un tono notablemente conmovido.

Al respecto del viacrucis que han pasado sus hijos en Miami para encontrar el cadáver de su padre, Anel Noreña agradeció el apoyo de los medios de comunicación y sentenció: “Es una verdadera injusticia”.