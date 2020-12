Andrew Cuomo estaría entre los candidatos a fiscal general del presidente electo Joe Biden

Los otros tres contendientes serían el exsenador de Alabama Doug Jones, el juez de la corte federal de apelaciones Merrick Garland y la ex fiscal general adjunta Sally Yates

La persona que sea elegida heredaría la investigación sobre las finanzas del hijo de Biden, Hunter

Este viernes, se reveleó que Andrew Cuomo estaría entre los candidatos a fiscal general del presidente electo Joe Biden.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, es uno de los varios contendientes que el presidente electo Joe Biden está considerando para el cargo de fiscal general, dijo el viernes una persona con conocimiento del proceso de búsqueda.

Los otros tres contendientes en este momento incluyen al exsenador de Alabama Doug Jones, el juez de la corte federal de apelaciones Merrick Garland y la ex fiscal general adjunta Sally Yates, dijo la persona, quien advirtió que no se había tomado una decisión y que no se esperaba un anuncio inminente.

La persona no estaba autorizada a discutir el proceso de búsqueda por su nombre y habló bajo condición de anonimato con The Associated Press.

The Associated Press informó a principios de semana que Jones, quien perdió su escaño en el Senado el mes pasado, y Garland, quien fue rechazado por los republicanos hace cuatro años por un lugar en la Corte Suprema, habían emergido como los dos favoritos en el proceso de búsqueda.

Los portavoces de Cuomo no respondieron de inmediato los correos electrónicos en busca de comentarios el viernes.

No estaba claro en qué medida la divulgación esta semana de que los fiscales federales estaban investigando las finanzas del hijo de Biden, Hunter, podría haber alterado el proceso de búsqueda del fiscal general dado que la persona que eligió heredaría la investigación suponiendo que se mantenga activa el próximo mes.

Tampoco quedó claro de inmediato qué tan seriamente se estaba considerando a Cuomo o cómo cualquier nominación de él sería recibida por los republicanos, dada la relación antagónica de Cuomo con el presidente Donald Trump, o por los activistas de derechos civiles que han alentado a Biden a construir un gabinete diverso.